Israel palautti 15 palestiinalaisen ruumiit Gazaan, kertoi gazalainen sairaala keskiviikkona. Israel palautti ruumiit vastineeksi tiistaina palautetusta israelilaispanttivangin ruumiista.
Äärijärjestö Hamasin aseellinen siipi ilmoitti lisäksi luovuttavansa keskiviikkoiltana yhden panttivangin ruumiin.
Elossa olevien ja kuolleiden panttivankien luovutuksesta sovittiin Gazan ja Israelin välisessä aseleposopimuksessa. Sopimuksen mukaan Israelin on palautettava 15 palestiinalaisen ruumiit jokaista Hamasin palauttamaa israelilaispanttivankia vastaan.
Hamas on palauttanut kaikki elossa olevat israelilaiset panttivangit sekä osan kuolleista panttivangeista.
Hamasin mukaan ruumiiden löytäminen Israelin tuhoaman Gazan raunioista on vaikeaa. Israel puolestaan on syyttänyt Hamasia viivyttelystä.