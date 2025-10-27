Hamas on sanonut olevansa sitoutunut aseleposopimukseen ja yrittävänsä palauttaa jäljellä olevat ruumiit.
Äärijärjestö Hamas on luovuttanut yhden kuolleen panttivangin ruumiin Israelin Gazassa oleville joukoille, vahvistaa Israelin pääministerin kanslia. Edeltävien luovutusten tapaan ruumis luovutettiin Punaisen Ristin kautta.
Kyseessä on 16. Israelille luovutettu panttivangin ruumis. Gazassa on vielä 12 panttivangin ruumiit. Hamas on sanonut olevansa sitoutunut aseleposopimukseen ja yrittävänsä palauttaa jäljellä olevat ruumiit.
Egypti on Israelin luvalla lähettänyt Gazaan pelastustyöntekijöitään auttamaan ruumiiden etsimisessä.