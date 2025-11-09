Sotilaan ruumis on yksi kaikkiaan 28 ruumiista, jotka Hamas on sitoutunut palauttamaan Israelille lokakuussa voimaan astuneen aseleposopimuksen myötä.
Äärijärjestö Hamas on palauttanut tänään yli 10 vuotta sitten siepatun israelilaissotilaan jäänteet.
Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian mukaan luovutuksissa välikätenä toiminut Punainen Risti haki ruumisarkun Gazan eteläosasta ja kuljetti sen luovutettavaksi Israelin joukoille. Jäänteiden henkilöllisyys vahvistetaan myöhemmin dna-näytteillä.
Hamas ilmoitti aiemmin tänään palauttavansa sovitusti vuoden 2014 Gazan konfliktin aikana siepatun sotilaan jäänteet.
Lue myös: Hamas luovutti jälleen panttivangin ruumiin Israelille
Sotilaan ruumis on yksi kaikkiaan 28 ruumiista, jotka Hamas on sitoutunut palauttamaan Israelille lokakuussa voimaan astuneen aseleposopimuksen myötä.
Hauraan aselevon myötä panttivankeja on sovitusti palautettu Israelille elävinä tai kuolleina. Aselevon alettua lokakuun alkupuolella Hamas vapautti Israelille ensin kaikki 20 elossa ollutta panttivankia. Vastineeksi Israel vapautti satoja sen vankiloissa olleita palestiinalaisia.
Sunnuntain palautuksen jälkeen Israelille palautettavaksi jää vielä tiettävästi neljä ruumista.