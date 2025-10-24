Israelin parlamentissa hyväksyttiin tällä viikolla kaksi Länsirannan liittämistä Israeliin petaavaa lakiesitystä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Israel aio tehdä mitään Länsirannalle.
Trumpilta kysyttiin torstaina, onko hän huolissaan Israelin parlamentissa järjestetystä äänestyksestä, jossa hyväksyttiin kaksi Länsirannan liittämistä Israeliin petaavaa lakiesitystä.
– Älkää kantako huolta Länsirannasta. Israel ei aio tehdä mitään Länsirannalla, Trump vastasi toimittajille Valkoisessa talossa.
Torstaina julkaistiin myös Trumpin haastattelu, jonka Time-lehti oli tehnyt puhelimitse 15. lokakuuta. Haastattelussa Trump esitti Israelille jyrkän varoituksen Länsirannan liittämisaikeita koskien.
– Israel menettäisi kaiken Yhdysvaltojen tuen, jos niin tapahtuisi, Trump sanoi liittämisajatuksista.
Trump sanoi myös, ettei alueliitos tule toteutumaan, koska hän antoi sanansa arabimaille.
Yhdysvallat on Israelin tärkein liittolainen ja sotilaallinen tukija.