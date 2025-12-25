Suomi ei tuominnut Israelin siirtokuntien laajentamista

Israel arvosteli torstaina neljäntoista maan päivää aiemmin julkaistua yhteislausuntoa, joka tuomitsee siirtokuntien laajentamisen Israelin miehittämällä Länsirannalla.

Israelin ulkoministeri Gideon Saar sanoi, että ulkomaiset hallitukset eivät voi rajoittaa juutalaisten oikeutta asua alueella. Ministerin mukaan tällaisten vaatimusten esittäminen on juutalaisia syrjivää ja moraalisesti väärin.

Lue myös: 14 maata tuomitsi Israelin siirtokuntien laajentamisen Länsirannalla

Yhteislausunnossa tuomittiin Israelin turvallisuusneuvoston päätös perustaa Länsirannalle uusia siirtokuntia.

Saar puolestaan katsoi, että päätös 11 uuden siirtokunnan perustamisesta ja 8 siirtokunnan virallistamisesta auttaa vastaamaan Israeliin kohdistuviin turvallisuusuhkiin.



Jouluaattona julkaistun lausunnon allekirjoittajien joukossa olivat muiden muassa Britannia, Ranska ja Kanada. Pohjoismaista lausunnon ovat allekirjoittaneet Islanti, Tanska ja Norja. Suomi ei ollut mukana.