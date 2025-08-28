Isoveli Putin valvoo: Pakollinen sovellus kyttää ulkomaalaisten liikkeitä Moskovassa

Ensi viikosta lähtien Moskovassa ja sen lähialueilla asuvat maahanmuuttajat joutuvat ilmoittamaan Venäjän sisäasiainministeriölle puhelimensa sijainnin.
Syyskuun alusta lähtien uusi Amina-niminen sovellus alkaa seurata maahanmuuttajien sijaintia Moskovassa, uutisoi muun muassa Novaja Gazeta Europe.
Lisäksi Amina-sovellus pääsee median mukaan käsiksi ulkomaalaisten puhelimissa oleviin valokuva- ja videotietoihin.
Moskovaan ja Moskovan lähialueille töihin tulevat ulkomaalaiset velvoitetaan asentamaan Amina-mobiilisovellus, joka maksaa Venäjän valtiolle yli miljardi ruplaa eli yli 10 miljoonaa euroa.
Venäjän maahanmuuttoviraston mukaan uusi Amina-sovellus helpottaa ulkomaalaisten rekisteröintiä, mikä tekee maahanmuuttolainsäädännön noudattamisesta entistä helpompaa.
Todellisuudessa sovellus on luotu ulkomaalaisten reaaliaikaista seurantaa ja vakoilua varten, koska se on kuin digitaalinen gulag, kirjoittaa Novaja Gazeta.
Gulag-leireille lähetettiin Neuvostoliittoaikoina miljoonia kielletystä poliittisista toiminnasta tuomittuja, mutta niille päätyi myös muita vankeja.
Rangaistuksena jopa karkottaminen
Amina-sovellus on kokeilujärjestelmä ulkomaalaisten sijainnin seuraamiseksi. Venäjän duuma hyväksyi asiaa koskevan lain keväällä. Kokeilun on tarkoitus kestää neljä vuotta.
Novaja Gazetan mukaan, jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, se voidaan laajentaa koko Venäjälle.
Amina-sovelluksen voi ladata RuStore-kaupasta. "Amina on virallinen mobiilisovellus ulkomaalaisille, jotka saapuvat Moskovaan ja Moskovan alueelle viisumivapaasti.
Sovellus toimii testitilassa," lukee RuStoressa.
Ulkomaalaisia kansalaisia halutaan valvoa tarkkaan uuden kännykkäsovelluksen avulla Moskovassa. Kuvituskuva.
Moskovan kaupungintalon verkkosivuilla ilmoitetaan, että Amina-sovellus on tällä hetkellä pakollinen kansalaisille, jotka tulevat Moskovaan ja Moskovan alueelle töihin Uzbekistanista, Tadžikistanista, Kirgisiasta, Armeniasta, Kazakstanista, Georgiasta, Azerbaidžanista, Moldovasta ja Ukrainasta.
Vuoden kuluttua Amina-sovelluksen asentaminen tulee todennäköisesti pakolliseksi myös muille ulkomaalaisille.
Amina-sovellus välittää reaaliajassa sisäasiainministeriölle sen puhelimen sijainnin, johon se on asennettu. Jos puhelimen paikantaminen estetään, maahanmuuttajaa uhkaa jopa karkottaminen Venäjältä, kirjoittaa Novaja Gazeta.