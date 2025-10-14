Venäläisen sukellusveneen kerrotaan nousseen pintaan Ranskan rannikolla.
Naton pääsihteeri Mark Rutte vitsaili Venäjän laivaston tilasta, kun yhden venäläisen sukellusveneen kerrotaan nousseen pintaan teknisten ongelmien vuoksi Ranskan rannikolla.
Venäjän Mustanmeren laivaston mukaan dieselkäyttöinen sukellusvene Novorossiysk oli noussut pintaan noudattaakseen Englannin kanaalin navigointisääntöjä.
Alankomaiden viranomaiset taas kertoivat lauantaina, että sukellusvenettä hinattiin Pohjanmerellä, kertoo Reuters.
– Mikä muutos vuoden 1984 Tom Clancyn romaaniin Punaisen lokakuun metsästys. Nykyään kyse on enemmän lähimmän mekaanikon metsästyksestä, Rutte vitsaili.
Romaanissa Neuvostoliiton ydinsukellusvene lähestyy Yhdysvaltojen rannikkoa.
Naton pääsihteeri Mark Rutte otti kantaa venäläissukellusveneen ongelmaan.STELLA Pictures / ddp
Rutte sanoi myös, että nykyään Välimerellä ei käytännössä ole lainkaan Venäjän merivoimien läsnäoloa.
– Yksinäinen ja rikkinäinen venäläinen sukellusvene ontuu kotiin partiomatkalta.
Telegram-kanava VChK-OGPU, joka julkaisee väitettyjä Venäjän turvallisuusvuotoja, kertoi syyskuun lopulla, että Novorossiyskin lastitilaan vuosi polttoainetta, mikä lisäsi räjähdysvaaraa.