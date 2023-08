Zelenskyi vieraili Zakarpatsiassa – MTV seuraa sotaa

Keskiviikon 2.8. sotatapahtumia

Mobile Justive Teamin julkaiseman raportin mukaan ukrainalaisiin on kohdistunut kidutuksia, joita venäläiset ovat tehneet Ukrainan Hersonissa sijainneissa pidätyskeskuksissa vuonna 2022, kun alue oli venäläisten miehittämä.

Kreml on kiistänyt syytteet.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkona, että laivojen ja ilma-alusten liikkumista on rajoitettu Kertšinsalmella. Asiasta kertoo venäläinen uutistoimisto TASS uutistoimisto Reutersin mukaan.

Presidentti luottaa siihen, että Saudi-Arabiassa tällä viikolla järjestettävässä konferensissa saataisiin pohjustettua tietä varsinaisiin rauhanneuvotteluihin Venäjän ja Ukrainan välillä. Saudi-Arabian neuvotteluihin on osallistumassa noin 40 maata.

Ukraina on aiemmin väittänyt, että se on valmis päättämään sodan vasta, kun Venäjä on poistunut kaikilta miehittämiltään Ukrainan alueilta, mukaan lukien Krimin niemimaalta.