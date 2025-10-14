Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt tarkoituksellisen iskun YK:n avustussaattueeseen Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa.
Ulkoministeri Andri Sybihan mukaan kukaan ei kuollut lennokki-iskussa mutta kaksi Maailman ruokaohjelman WFP:n kuorma-autoa vaurioitui.
Alueen sotilashallinnon johtaja Oleksandr Prokudin tarkensi Telegram-palvelussa, että toinen ajoneuvoista tuhoutui iskussa.
Prokudinin mukaan lennokki- ja tykistöhyökkäyksen kohteena olleessa saattueessa oli yhteensä neljä ajoneuvoa.
– Maailman toiseksi voimakkain armeija päihitti tänään useita tonneja humanitaarista apua, Prokudin kirjoitti viestissään.
Sybiha sanoi ajoneuvojen olleen selkeästi merkitty YK:n tunnuksin. Ministeri syyttää Venäjän rikkoneen jälleen kansainvälistä oikeutta ja vaatii YK:n jäsenmaita tuomitsemaan hyökkäyksen.