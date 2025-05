Trumpilta poikkeuksellinen Putin-purkaus – Venäjän media poimi rusinat pullasta

Kremlin tiukassa kontrollissa oleva venäläismedia valikoi Trumpin sanomisista Putinille mieluisia asioita ja jätti epämieluisat uutisoimatta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi poikkeuksellisen rajusti tuoreeltaan presidentti Vladimir Putinia, kun Ukrainassa kuoli 13 ihmistä Venäjän tekemissä iskuissa sunnuntain vastaisena yönä.

– Hän on tullut aivan HULLUKSI! Hän tappaa tarpeettomasti paljon ihmisiä, enkä puhu nyt vain sotilaista. Ohjuksia ja lennokkeja ammutaan Ukrainan kaupunkeihin ilman mitään syytä, Trump kirjoitti.

Venäjän valtiollinen media kuitenkin vaikeni visusti Putinille epäedullisesta Trumpin kommentista. Sen sijaan sekä valtio-omisteiset Tass ja Interfax nostivat tikun nokkaan Trumpin samassa yhteydessä esittämän kritiikin Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiyiä kohtaan.

"Trump: Zelenskyi aiheuttaa jatkuvasti ongelmia Ukrainalle lausunnoillaan", otsikoi Tass etusivun uutisensa.

Tass käänsi sanatarkasti Trumpin Truth Social -alustallaan julkaiseman kritiikin Zelenskyistä.

– Presidentti Zelenskyi ei hyödytä maataan puhumalla niin kuin hän puhuu. Kaikki, mitä hänen suustaan tulee, aiheuttaa ongelmia, en pidä siitä, ja sen on parasta loppua. Tämä on sota, jota ei olisi koskaan aloitettu, jos minä olisin presidentti. Tämä on Zelenskyin, [Venäjän presidentin Vladimir] Putinin ja [Yhdysvaltain 46. presidentin Joe] Bidenin välinen sota, ei Trumpin. Autan vain sammuttamaan suuria ja rumia tulipaloja, jotka on sytyttänyt törkeä epäpätevyys ja viha, Yhdysvaltain presidentti kirjoitti.

Interfaxin juttu on hyvin samanhenkinen kuin Tassin. "Trump sanoi, että Zelenskyn sanat luovat ongelmia Ukrainalle", kuuluu Interfaxin jutun otsikko.

Juttujen lopussa mainitaan lyhyesti, että Trump ilmaisi jälleen tyytymättömyytensä Venäjän iskuihin Ukrainassa.

Propaganda kukkii

Tehokas propaganda ja valikoiduista aiheista uutisointi on venäläismedian tärkeä keino salata totuuden kansalaisiltaan, koska monilla ei ole halua tai jaksamista etsiä riippumattomia tiedotusvälineitä, joiden sivuille pääsy Venäjän alueella on useimmiten estetty ja vaatii tietynlaista tietoteknistä osaamista.

Esimerkiksi Venäjän voitonpäivän ympärillä 6.–7. toukokuuta Ukraina teki lukuisia lennokki-iskuja Venäjän alueelle, minkä vuoksi satoja lentoja muun muassa Moskovassa jouduttiin perumaan. Venäjän valtiollisessa mediassa ei mainittu lentojen peruuntumisen syytä. Tassilla ja Interfaxilla kerrottiin, että lentoja on peruttu "rajoitusten" vuoksi.

Kremlin omistuksessa oleva venäläismedia pyrkii kääntämään kaiken Venäjää epäedullisessa valossa esittävän tiedon Putinille eduksi. Esimerkiksi toissa viikolla Vladimir Putin ei osallistunut Turkin Istanbulissa käytäviin Ukrainan ja Venäjän kahdenkeskisiin neuvotteluihin, jotka oli alun perin itse ehdottanut. Venäläismedian mukaan se, ettei Putin saapunut Turkkiin, oli täysin Ukrainan syytä.

Venäläismedia väitti, että Putin ei halunnut neuvotella suoraan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, koska presidenttien ainoan tapaamisen aikana vuonna 2019 Zelenskyi olisi muka katkaissut neuvottelut.

Venäjän ulkoministeriön Kiovan hallinnon rikkomuksista vastaava suurlähettiläs Rodion Miroshnik väitti Tassin mukaan, että Zelenskyi kieltäytyi tulitauosta vuonna 2019.