Isometsä: Nyt on edessä hyvin ratkaiseva kisa – näin Kerttu Niskasen on siihen lähdettävä

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää Tour de Skin tämänpäiväistä kilpailua "hyvinkin ratkaisevana". Kerttu Niskasen on hänen mukaansa lähdettävä riskilläkin hiihtämään Astrid Öyre Slindiä ja Therese Johaugia kiinni.

Tourin neljännelle etapille eli 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajoon lähdetään Toblachissa eilisen vapaan 20 kilometrin väliaikalähtökisan tulosten mukaisesti. Norjan Astrid Öyre Slind ampaisee matkaan kärjessä, neljän sekunnin erolla maannaiseensa Therese Johaugiin ja 21 sekunnin kaulalla Suomen Kerttu Niskaseen.

– Päivän kisa on hyvinkin ratkaiseva Tourin kokonaistilanteen kannalta, miten se lähtee muotoutumaan. Slind ja Johaug pääsevät harmittavasti vähän karussa lähtemään. Jos he pääsevät heti yhteisymmärrykseen ja alkavat hiihtää reippaasti, Kertulla on aikamoinen työmaa ottaa kiinni tuon tason hiihtäjiä. Ainakaan takaapäin hänelle ei ole ihan heti apuja tulossa, Isometsä pui.

– Jonkinmoisella pienellä riskillä Kertun on lähdettävä ajamaan norjalaiskaksikkoa kiinni. Kun on noin hyvässä kunnossa kuin Kerttu tällä hetkellä on, voi olla, ettei tuollainen 17 sekunnin ero (Johaugiin) ole täysin tekemätön paikka.

LUE MYÖS: Jari Isometsältä vastalause näkemykseen Kerttu Niskasesta

Seitsemän sekuntia Niskasen takaa lähtevät matkaan Kanadan Katherine Stewart-Jones ja Saksan Victoria Carl. Heidän jälkeensä liikkeelle iskee Yhdysvaltain Jessie Diggins, joka alkaa liikuttaa suksiaan 16 sekuntia Niskasta myöhemmin.

Tourin toista kertaa urallaan vuosi sitten voittanut Diggins johtaa tämän kiertueen kokonaiskilpailua 22 sekunnilla ennen Niskasta. Slind ja Johaug ovat seuraavilla sijoilla, 10 ja 19 sekuntia Niskasesta.

Amundsen vahvoilla miehissä

Tour de Skin vuodentakainen kokonaisvoittaja Harald Östberg Amundsen on Jari Isometsän papereissa tämänhetkinen ykkössuosikki viemään myös miesten nykyisen Tourin.

Miehissä keulilta päivän kilpailuun kiskaisee Norjan Harald Östberg Amundsen, 21 sekunnilla ennen maanmiestään Simen Hegstad Krügeriä ja 28 sekunnilla ennen Ison-Britannian Andrew Musgravea.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo johtaa kokonais-Touria 16 sekunnilla ennen Amundsenia, mutta hän suuntaa takaa-ajoon viidenneltä sijalta, 46 sekuntia Amundsenin takana.

– Se, että Amundsen oli noin kovassa iskussa, kiristi entisestään kilpailua. Oli jo ennakkoon tiedossa, että Amundsen ja Kläbo ovat ne, jotka todennäköisesti Tourin voitosta taistelevat. Nyt se kilpailu kiristyi olennaisesti.

– Amundsen pääsee karussa lähtemään. Hän nousi ehkä jopa pieneksi suosikiksi Tourin kokonaiskilpailuun.

Isometsä ruotii, että jäljellä olevista etapeista Val di Fiemmessä käytävä perinteisen sprintti on Kläbon heiniä. Sen jälkeen hiihdetään vielä 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailu ja 10 kilometrin päätösetappi, loppunousu.

– Näyttää, että kilpailijoita tippuu aika tasaiseen tahtiin. Voi olla, että naisten sprintissä tyyliin kaikki pääsevät jatkoon aika-ajoista. Sprintin merkitys vähän pienenee.

– Eikä Amundsen missään nimessä huono sprintteri ole. Hän on kuitenkin selkeästi (Kläboa) vahvempi loppunousuun.

Amundsen on juuri vuodentakaisen Tourin kokonaisvoittaja.

Anttola parhaana suomalaismiehenä

Miesten kokonais-Tourilla parhaissa asemissa suomalaisista on Niko Anttola, 21:ntenä, 2.17 minuuttia kärjestä. Takaa-ajoon hän painaltaa 24. sijalta, 1.38 minuuttia keulasta.

Miesten takaa-ajo käynnistyy Suomen aikaa kello 11.30, naisten kello 13.30.