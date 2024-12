Suurerot Tourilla – suomalaiset jäivät kärjestä koruttomalla tavalla

Miesten uudenvuodenaaton kilpailun suomalaisilonaiheet jäivät Tour de Skillä vähiin. Niko Anttola sijoittui Toblachissa 20 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähdössä parhaana sinivalkomiehenä 24:nneksi.

Tourin kolmannen etapin voittoon pisteli ylivoimaiseen tapaan Harald Östberg Amundsen. Hän löi toiseksi sijoittuneen norjalaismaanmiehensä Simen Hegstad Krügerin 21,2 sekunnilla. Kolmanneksi sijoittui brittihiihtäjä Andrew Musgrave (+28,4).

Tour de Skin kokonaiskilpailua johtava, ensimmäiset kaksi etappia voittanut Norjan Johannes Hösflot Kläbo jäi tänään viidenneksi.

Niko Anttola nousi lopulta parhaaksi suomalaiseksi, vaikka oli vielä 15,6 kilometrin väliaikapaikassa noin yhdeksän sekuntia Arsi Ruuskasta hitaampi. Anttola sijoittui lopulta 24:nneksi, 1.37,9 minuuttia voittaja Amundsenia hitaampana.

Ruuskanen hävisi Anttolalle 2,6 sekunnilla ja oli 26:s. Lauri Vuoriselle tuli 31:s sija (+1.54,3). Niilo Moilasen (82:s sija, 5.17,9 minuuttia kärjestä) taakse päivän tuloksissa jäi vain yhdeksän hiihtäjää.

Anttola paras suomalaismies myös kokonaiskilpailussa

Kläbo johtaa nyt Touria 16 sekunnilla ennen Amundsenia. Yhdysvaltain Ben Ogden on kolmantena, 54 sekuntia Kläbosta.

Anttola on nyt Tourilla parhaana suomalaismiehenä 21:ntena (+2.17). Vuorinen on kiertueella 23:ntena, kymmenen sekuntia Anttolaa perässä. Ruuskanen on puolestaan 10 sekuntia Vuorisen takana 28. sijalla. Moilanen on 75:s (+8.01).

Miehillä on Touria jäljellä neljä etappia, seuraavana 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajo Toblachissa huomenna. Naiset hiihtävät tänään 20 kilometrin vapaan väliaikalähdön Suomen aikaa kello 15.45 alkaen.