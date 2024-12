Jari Isometsältä vastalause näkemykseen Kerttu Niskasesta

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä esittää vastalauseen Kerttu Niskasen vapaan hiihdosta valloillaan olevaan näkemykseen.

Niskanen tunnetaan ennen kaikkea kovana perinteisen hiihtäjänä. Maailmancupista on ropissut perinteisellä useita voittojakin ja edellisestä perinteisen kisasta, Tour de Skin Toblachin 15 kilometrin yhteislähdöstä napsahti toissa päivänä toinen sija.

Vapaalla Niskasen menestys on ollut vähäisempää. Pekingin olympialaisista 2022 tilillä on 30 kilometrin vapaan pronssi, mutta maailmancupissa Niskanen ei ollut ennen tätä päivää palkintokorokkeelle yltänyt – hän oli tosin ollut Tour de Skin loppunousun osuusajoissa kolmas vuonna 2017.

Tänään uudenvuodenaattona Niskanen ylsi Toblachin 20 kilometrin vapaan väliaikalähtökisassa kolmanneksi.

– Kyseessä oli vapaan hiihtotavan kisa, jossa ei ole mitään muuta kuin loivaa nousua (puoliväliin) ja loivaa laskua (kisan loppuun). Se on kaikella tavalla spesiaalikisa, mikä auttoi osittain Kertun kohdalla. Tuo rata oli hyvä hänelle, Jari Isometsä sanoo.

Asiantuntija alleviivaa, että vapaallakin menestymistä voi "hyvin paljon edistää" sillä, että on niin hyvässä kunnossa kuin Niskanen tällä hetkellä on.

– On Kerttu aikaisemminkin vapaalla pärjännyt ja muun muassa olympialaisista ottanut pronssia. Ehkä vähän häntä syyttäkin ajatellaan, ettei hän olisi niin hyvä vapaan hiihtäjä, Isometsä sanoo.

– Kertulla on kuitenkin se ero, että hän pystyy hiihtämään perinteisellä hyviä maailmancup-sijoituksia silloinkin kun hän ei ole ihan iskussa. Vapaalla se vaatii sen, että hän on ihan absoluuttisesti huipputikissä. Nyt hän sitä on.

Mistä tämä ero johtuu?

– Se on lihastason juttuja jonkin verran, vapaa on myös niin paljon enemmän lihasten päälle ottavaa. Silloin kun lihaksisto on iskussa, pystyy hiihtämään hyvinkin.

Slind hyötyi porukasta

Therese Johaug (vas.) ja Kerttu Niskanen (oik.) löivät läpsyt palkintokorokkeella. Välissä voittaja Astrid Öyre Slind.

Niskanen hiihti päivän kisassa toisella sijalla aina viimeiseen väliaikapaikkaan ennen maalia, 15,6 kilometriin. Kisan alkupuolella suomalaisen edellä oli Saksan Victoria Carl, sittemmin Norjan Therese Johaug.

Johaugin ja Niskasen edelle kisan voittoon nousi kuitenkin lopulta Norjan Astrid Öyre Slind, vaikka hän oli vielä 10,6 kilometrissä kaksikkoa noin 16 sekuntia jäljessä.

Johaugin 3,3 sekunnilla ja Niskasen 20,3 sekunnilla päihittänyt Slind sai selkeää etua porukassa hiihtämisestä ja avusta hyötyi myös Johaug siinä missä Niskanen hiihti yksin.

– On mahdotonta sanoa tarkkoja sekunteja, paljonko tällainen porukka hyötyy, mutta on ihan selvä asia, että siitä hyötyy.

– Tärkeintä porukassa on se, että on useampi vetäjä. Jos sama urheilija vain vetää koko ajan ja muut peesaavat, hyöty jää aika pieneksi. Jos taas vetovuoro vaihtuu kohtuullisen nopeallakin aikasykillä, siitä hyötyy myös ylämäkeen mutta alamäkeen vielä enemmän.

Huomenna jatkuu

Tour de Ski jatkuu huomenna keskiviikkona 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokisalla, johon Niskanen starttaa tämän päivän kilpailun jäljiltä kolmantena.

Tourin kokonaistilanteessa suomalainen on vahvoissa asemissa toisena, 22 sekuntia Jessie Digginsiä jäljessä. Slind ja Johaug ovat Niskasen takana seuraavilla sijoilla, 10 ja 19 sekuntia suomalaisesta.

Kiertuetta on hiihdetty kolme etappia seitsemästä.