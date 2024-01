Tähtihiihtäjän "ahaa-elämys" muutti pelin hengen – Jari Isometsä linjaa Kerttu Niskanen saumat Tour-huipennuksessa

– Niskasen pitäisi voittaa Diggins ainakin minuutilla lauantaina. Se ei ole mahdottomuus, sillä Val di Fiemmessä on sellainen latu, että jos siellä alkaa tulla eroa, sitä tulee paljon. Lisäksi sinne on luvattu kovaa vesisadetta, niin voitelutkin ratkaisevat aika paljon, asiantuntija Jari Isometsä alustaa.

– Digginsin kunto on parempi kuin koskaan, mutta kun katsoo teknisesti hänen perinteisen hiihtämistään, se on ihan eri näköistä kuin aikaisemmin. Siellä on tehty paljon töitä, ja jotenkin tuntuu, että on saatu myös jonkinlainen ahaa-elämys, Isometsä huomauttaa.