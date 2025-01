Hiihtotähden kaatumisella oli kallis hinta

Norjalaishiihtäjä Simen Hegstad Krüger kaatui kalliisti Tour de Skin 6/7 etapilla lauantaina, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä alleviivaa.

Simen Hegstad Krüger lähti lauantaiseen 10+10 kilometrin yhdistelmäkisaan Tour de Skin kokonaistilanteen seitsemänneltä sijalta, 2.41 minuuttia kärkimies Johannes Hösflot Kläboa jäljessä.

Krüger johtikin yhdistelmäkilpailua perinteisen osuudella alkukilometreillä, mutta koki kivuliaan takaiskun.

– Iso, harmittava asia on, että Krüger kaatui keulapaikalta. Hän olisi hyvin todennäköisesti sijoittunut Tour de Skillä kakkoseksi. Jos katsoo palkintorahoja, se oli aika kallis kaatuminen, Isometsä sanoo.

Tourin kokonaistilanteen kakkossijasta kuittaa 55 000 Sveitsin frangia eli noin 58 600 euroa. Krúger on kuitenkin jäämässä nyt moisista rahoista paitsi.

– Hänhän sai aika kovan iskun palleaan, ja sen takia hän jäi neljä minuuttia keulasta kaatumisen jälkeen. Se oli hyvä osoitus siitä, että Tour de Ski voi mennä yhteen kisaan.

Krüger hiihti yhdistelmäkisassa maaliin noin neljä ja puoli minuuttia kilpailun voittaneen ja Touria ylivoimaisesti johtavan maanmiehensä Kläbon jälkeen ja sijoittui 50:nneksi. Krüger on ennen tämänpäiväistä päätösetappia nyt sijalla 28, 7.10 minuuttia kärjestä.

– Se oli harmi. Kakkos-, kolmostaistoa se vähän vesitti. Olisi ollut hyvä piristysruiske, kun siinä olisi ollut useampi hiihtäjä taistelemassa.

– Krüger on voittanut viimeisen etapin aikaisemminkin ja on kovimpia nousijoita. Ei ole syytä epäillä, etteikö hän ole nytkin kovimpia nousijoita, jos hän vain pystyy hiihtämään.

Rahapalkinnoille yltää ylipäänsä kokonaiskilpailun 20 parasta hiihtäjää, niin että 20:s saa 1 000 Sveitsin frangia (1 065 euroa). Moiseen Krügerillä on nyt vajaat pari minuuttia takamatkaa.

Kläbo voittamassa, muista palkintosijoista kamppaillaan

Kärjen tilanne Tourilla ennen 10 kilometrin päätösetappia on sellainen, että Kläbon ero toisena olevaan maanmieheensä Erik Valnesiin on iso, 2.18 minuuttia. Itävallan Mika Vermeulen ja Norjan Håvard Moseby jakavat kolmatta sijaa, 11 sekuntia Valnesista.

Ranskan Hugo Lapalus on puolestaan viidentenä, 26 sekuntia toisena olevasta Valnesista.

– Kläbo lähtee hiihtämään nousua sillä lailla, että tuntuu pahalta mutta ei missään vaiheessa liian pahalta, ja hän tietää voittavansa.

– Uskoisin, että Hugo Lapalus ja Mika Vermeulen ovat vahvimmilla kakkos- ja kolmossijoille. Valnes ei tule pysymään kakkosena, se on ihan selvä asia. Moseby on kääntämätön kortti, koska hän ei ole loppunousua koskaan hiihtänyt, Isometsä perkaa.

Suomalaismiehistä parhaissa asemissa on Arsi Ruuskanen 19. tilallaan, 5.10 minuuttia kärjestä. Niko Anttola on seuraavalla sijalla, 11 sekuntia Anttolaa perässä. Lauri Vuorinen on 36:s (+8.28).

Miehet aloittavat 10 kilometrin mittaisen päätösetapin tänään Suomen aikaa kello 15.15, naiset kello 16.30.