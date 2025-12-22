Suomi starttaa 15 hiihtäjän voimin maastohiihdon Tour de Ski -kiertueelle, joka kilpaillaan joulu-tammikuun vaihteessa Italiassa. Mukana on Arsi Ruuskanen pois lukien kotimaan hiihdon parhaimmisto.
Kiertueelle osallistuu seitsemän suomalaista naishiihtäjää, mukaan lukien Jasmi Joensuu, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Suomalaismiehiä mukana on kahdeksan, muun muassa Iivo Niskanen.
Kiertue alkaa Toblachista ja päättyy Val di Fiemmeen, jossa hiihdetään myös olympialaisten maastohiihdot helmikuussa.
Suomen joukkue Tour de Skille
Naiset:
Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski ja Vilma Ryytty.
Miehet:
Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Petteri Koivisto, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen ja Lauri Vuorinen.
Juttua päivitetty klo 13.33: Hiihtoliitto tiedotti, ettei Emil Liekari osallistukaan Tourille.