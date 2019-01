Trumpin vaatimus Meksiko-muurin rahoituksesta on halvaannuttanut hallinnon ja ajanut työntekijöitä talousahdinkoon – mistä muurikiistassa on kysymys?

Meksikon ja Yhdysvaltojen yhteinen maaraja on yli kolme tuhatta kilometriä.

Osa rajasta on jo aidattu ja valvonnassa

Lupauksen täyttyminen sellaisenaan toisi osalle rajaa tuplaesteen, sillä rajalla jo on erilaisia kulkuesteitä kuten verkkoaitaa yli tuhannen kilometrin matkalta, enimmälti rajan länsiosassa. Apuna rajavalvonnassa on kameroita ja sensoreita. Osa rajasta on luonnollista estettä eli vaikeakulkuista maastoa.