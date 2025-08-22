Trumpin puolen miljardin sakko kumottiin: "Tämä oli noitavaino"

Donald Trump sai torstaina merkittävän oikeusvoiton, kun New Yorkin hovioikeus kumosi hänen puolen miljardin dollarin sakon.

Trumpin katsottiin syyllistyneen petokseen, jossa hän olisi paisutellut omaisuutensa arvoa pankeille ja vakuutusyhtiöille saadakseen parempia ehtoja lainoilleen ja vakuutuksilleen.

Valitustuomioistuin kumosi tästä määrätyn sakon. BBC:n mukaan oikeus totesi Trumpin olevan kyllä vastuussa petoksesta, mutta piti sakkoa liiallisena ja perustuslain vastaisena.

Trumpit asianajajien mukaan mahdolliset virheet omaisuuden ilmoittamisessa olivat merkityksettömiä, sillä kukaan ei kärsinyt vahinkoa.

Reutersin mukaan Trump määrättiin alun perin maksamaan 454,4 miljoonaa dollaria, mutta korkojen vuoksi summa nousi yli 500 miljoonaan dollariin.

Trump sanoi omassa Truth Social -palvelussaan, että ratkaisu oli "täydellinen voitto". Vierailullaan Washingtonissa hän kuvaili sakkoa poliittiseksi noitavainoksi.

– Minulla on ollut enemmän noitavainoja kuin yhdelläkään ihmisellä koko historian aikana, Trump sanoi.

Torstaina illansuussa Trump jalkautui Washingtonin paikallisille kaduille. Hän kiitti sotilaita ja lainvalvontaviranomaisia, jotka toteuttavat parhaillaan hänen rikoksentorjuntaohjelmaansa pääkaupungissa.

– Kaikki ovat nyt turvassa. Kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, Trump sanoi.

Katso yltä video Trumpin puheesta.