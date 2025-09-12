Yhdysvaltalaistähti Erriyon Knighton on diskattu Tokion yleisurheilun MM-kilpailuista ensimmäisen kisapäivän kynnyksellä.

Urheilun välimiesoikeus CAS on hyväksynyt WA:n ja WADA:n valitukset ja määrännyt amerikkalaisen pikajuoksijan Erriyon Knightonin neljän vuoden kilpailukieltoon. CAS ilmoitti päätöksestään päivää ennen Tokion yleisurheilun MM-kisoja, missä Knightonin oli määrä juosta 200 metrillä.

Vuonna 2023 Knighton antoi positiivisen testituloksen kielletylle trenbolonille. Yhdysvaltain antidopingvirasto USADA päätti vapauttaa pikajuoksijan syytteistä ennen viime vuoden Pariisin olympialaisia, ja hän on saanut kilpailla siitä lähtien.

21-vuotias on ilmoittanut, että positiivinen testitulos johtui siitä, että hän oli syönyt ravintolassa saastunutta lihaa. USADA testasi lihan ja hyväksyi urheilijan selityksen.

Maailman antidopingtoimisto (WADA) ja Maailman yleisurheiluliitto (WA) valittivat kuitenkin päätöksestä CAS:lle ja vaativat Knightonille neljän vuoden kilpailukieltoa, joka on nyt astunut voimaan perjantaista alkaen. Kilpailukiellosta vähennetään väliaikainen kilpailukielto, josta hän kärsi 12. huhtikuuta ja 19. kesäkuuta välisen ajan viime vuonna.

Knightonilla on kaksi peräkkäistä MM-mitalia 200 metriltä. Hän otti hopeaa Budapestista 2023 ja pronssia Eugenesta 2022. Olympialaisissa hän on ollut kahdesti peräkkäin neljäs.

Vuonna 2022 hän tuli tunnetuksi juostessaan 200 metriä juniorien maailmanennätysaikaan 19,49 sekuntia, mikä murskasi aiemman ennätyksen 19,93 sekuntia.