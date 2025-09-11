Etiopialaisjuoksija Diribe Weltejin MM-kisat ovat vaarassa, kun yleisurheilun kansainvälistä dopingtutkintaa tekevä Athletics Integrity Unit (AIU) on valittanut elokuisesta päätöksestä.
Weltejia, 23, epäiltiin dopingnäytteen toimittamatta jättämisestä, mutta Etiopian antidopingviranomaiset vapauttivat hänet elokuussa. Nyt AIU on valittanut tästä päätöksestä urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS), ja se haluaisi Weltejin väliaikaiseen kilpailukieltoon asian käsittelemisen ajaksi.
AIU:n mukaan pyyntöä väliaikaisesta pannasta käsitellään ennen tulevaa lauantaita, jolloin Weltejin tulisi juosta 1 500 metrin alkuerissä Tokion MM-stadionilla.
Welteji, 23, saavutti MM-hopeaa 1 500 metrillä Budapestissa vuonna 2023.