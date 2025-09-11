Usain Bolt olisi tuoreen tutkimuksen mukaan juossut 100 metrin maailmanennätysaikansa 0,16 sekuntia nopeammin, jos hänellä olisi ollut käytössään nykyaikaiset "superpiikkarit".

Bolt juoksi 100 metrin nykyisen maailmanennätyksensä 9,58 sekunnissa hieman yli 16 vuotta sitten yleisurheilun MM-kisoissa Berliinissä.

Massachusettsin yliopiston tutkijat ovat nyt laskeneet, että ennätysaika olisi ollut 9,42 sekuntia, jos hän olisi juossut kisan nykyajan piikkareilla.

Boltin varustekumppani Puma paljasti laskelman tulokset torstaina Tokiossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa ennen yleisurheilun MM-kisojen alkua.

– Minulta on kysytty tästä monta kertaa. Olen siitä täysin samaa mieltä, Bolt sanoi laskelmasta.

Jamaikan supertähti huomauttaa, että Shelly-Ann Fraser-Pryce paransi henkilökohtaista ennätystään sekunnin kymmenesosalla, kun piikkareiden kehitys kiihtyi vuodesta 2019 lähtien.

– Olisin todennäköisesti juossut paljon nopeammin, jos olisin jatkanut. Jos olisin tiennyt, että piikkarit saavuttaisivat tämän tason, olisin ehkä tehnyt niin, Bolt jatkoi.

Jalkineiden huimasta kehityksestä huolimatta Bolt ei usko, että kukaan voisi uhata hänen ME-aikaansa tämän vuoden MM-kisoissa.