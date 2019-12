Isis-vaimot Sanna ja Fatima, 2-vuotias taapero ja 13-vuotias lapsivaimo Sumeya – Tämän tiedämme al-Holin leirin suomalaisista naisista ja lapsista

Talvi on tulossa ja olot al-Holin kymmeniä tuhansia ihmisiä majoittavalla leirillä huononevat koko ajan. Suomessa Kansainvälinen Pelastakaa lapset -järjestö on Punaisen ristin kanssa ainoa kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka saa toimia al-Holin leirillä.

– Viestit sieltä ovat tosi hurjia. Lapset ovat siellä aidosti hengenvaarassa, sanoo Huomenta Suomessa vierailleen järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Järjestö vetoaakin Suomen hallitukseen pikaisen päätöksen aikaansaamiseksi. Markkula-Kivisillan mukaan lapset pitää tuoda leiriltä vaikka äitiensä kanssa, jos se ei muuten onnistu.

14:44



Suomalaisia al-Holissa yli 40

Sisäministeriön mukaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla, olosuhteiltaan vankileiriä muistuttavalla al-Holin leirillä on arviolta kymmenkunta suomalaista aikuista ja noin 30 lasta.



Lastenoikeusjärjestö Unicef tarjoaa tätäkin tarkempia lukuja, ja kertoo suomalaisten äitien määräksi 11 ja lasten määräksi 33. Suomalaislasten joukossa on myös orpoja, mediatietojen mukaan kaksi. Yhteensä suomalaisia on leirillä siis 44. Heidät on kuljetettu leirille ennen kuin terroristijärjestö Isis menetti viimeisen tukikohtansa Baghuzissa.

Mediatietojen mukaan yli puolet lapsista on alle 5-vuotiaita, ja jotkut heistä ovat myös syntyneet al-Holissa. Vanhemmat lapset ovat tulleet Syyriaan ja sittemmin leirille vanhempiensa mukana Suomesta.

Kaikista suomalaislapsista tehty lastensuojeluilmoitus

Marraskuun alussa Lännen media uutisoi suomalaisviranomaisten tehneen kaikista leirin suomalaislapsista lastensuojeluilmoitukset sosiaaliviranomaisille.



Syyriassa saakka ilmoituksilla ei ole juuri merkitystä, sillä suomalaisviranomaisten toimivaltuudet eivät ulotu Suomen rajojen ulkopuolelle. Lännen median mukaan ilmoituksia ovat jättäneet myös Syyriaan matkustaneiden suomalaisten lähiomaiset.

Yhdenkään suomalaisen ei tiedetä palanneen al-Holin leiriltä Suomeen, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) syyskuussa. Al-Holin leiriä ylläpitää paikallinen kurdihallinto, joka ei salli vapaata liikkumista leirille tai sieltä ulos.



4:34 Näin lastensuojelu on varautunut al-Holin leiriltä Suomeen palaaviin lapsiin – MTV Uutiset Liven haastattelussa joulukuussa Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski.



Nuorin lapsista 2-vuotias

Helsingin Sanomien mukaan useimmat al-Holin naisista ovat nyt 20–30-vuotiaita, osa yli 40-vuotiaita. Osa naisista on kantasuomalaisia, osa on maahanmuuttajataustaisia Suomen kansalaisia.



Helsingin Sanomien tietojen mukaan suomalaisnaisten nuorin lapsi olisi 2-vuotias, vanhin 18-vuotias. HS:n tietojen mukaan useimpien leirin suomalaisnaisten miehet ovat kuolleet.



Yhteensä al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista 50 000 on lapsia. Suurin osa on asunut leirillä vajaan vuoden, tarkemmin sanottuna 9–11 kuukautta.



Unicefin Syyrian osaston viestintäjohtajan Salam Al-Janabin mukaan leirin ihmisistä noin 19 000–20 000 on irakilaisia ja 19 000 syyrialaisia. Loput tulevat noin 60 eri maasta.



Pakolaisleiri muistuttaa vankileiriä

Al-Holin leirin olosuhteet ovat epäinhimilliset.

– Sen tiedämme jo tällä hetkellä, että olot siellä ovat vankilanomaiset: siellä on kuumuutta, kuivuutta, väkivaltaa, rikollisuutta, montaa muuta, kuvaili sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) eduskunnan täysistunnossa kesäkuun lopulla.

Apu-lehden verkkosivuilla kesäkuussa julkaistussa Image-lehden artikkelissa kerrotaan leirillä asuvasta suomalaisesta Fatimasta (nimi muutettu), joka oli tuolloin viettänyt leirillä kuukausia lastensa kanssa.



Naisen mukaan leirillä kärsitään sairauksista, eikä puhdasta vettä tai vessoja ole riittävästi. Kesällä aurinko paahtoi 40 asteen helteessä. Fatiman mies katosi maaliskuussa Baghuzissa. Fatima kertoo pelkäävänsä, että hänet viedään vankilaan milloin tahansa.



Talvea kohden olot ovat yhä ankarammat yölämpötilojen lähestyessä nollaa.

Leirillä asuvat Isis-lapset ovat nähneet asioita, joita lapsen ei pitäisi nähdä. Isisin alueilla harjoitettiin myös mittavaa aivopesua, jossa lapsista kasvatettiin kalifaatin sotureita.



8:49 Tällaista al-Holin leirillä oli loppukesästä.



Onko CNN:n haastattelema "Sanna" lapsineen yhä al-Holissa?

Fatiman lisäksi mediassa on esiintynyt myös "Sannaksi" esittäytynyt suomalainen, joka kertoi tilanteestaan CNN:lle maaliskuussa 2019.

Uutiskanavan haastattelussa Sanna kertoi tulleensa Syyriaan miehensä, marokkolaisen putkimiehen, kanssa neljä vuotta sitten käännyttyään islamilaiseksi. Sanna kertoi haluavansa palata Suomeen. CNN:n haastattelussa Sannan olinpaikaksi kerrottiin Syyria, eikä al-Holia mainittu.



Sittemmin Yle löysi 13-vuotiaan tytön, joka esittäytyi "Sumeyaksi" ja on oletettavasti CNN:n videolla esiintyneen Sannan tytär. Ylen haastattelu tehtiin al-Holin leirin liepeillä, ja artikkelin julkaisuajankohtana sekä Sanna että Sumeya majoittuivat al-Holin leirillä, Yle kertoi. On mahdotonta sanoa, ovatko he leirillä yhä.



Suomalaistyttö avioitui leirillä 13-vuotiaana

Haastattelussa Sumeya kertoi saapuneensa Syyriaan ollessaan toisella luokalla. Nuori suomalaistyttö avioitui 13-vuotiaana.



Tyttö kertoi olleensa hiljattain naimisissa, mutta tarkka-ampujan tappaneen hänen aviomiehensä kahden kuukauden jälkeen. Tytön äiti kiisti tytön olleen naimisissa.



Ylen haastatteluun Sumeya saapui suomalaisnaisen kanssa, jota toimittaja kutsuu "Minnaksi."



Yle on haastatellut yhteensä kuusi al-Holissa sijaitsevaa naista. Heistä Minna oli ainoa, joka ei halua palata Suomeen. Ylen haastattelussa hän kertoi ennemmin menevänsä sharia-valtioon kuin palaavansa Suomeen.

3:13 Videolla Suomesta Syyriaan lähtenyt "Isis-vaimo" Sanna kertoo CNN:n toimittajalle haluavansa palata Suomeen. Toimittaja keskustelee Sannan kanssa kohdassa 1.30.



Yhteensä Syyriaan matkusti noin 80 ihmistä

Suojelupoliisi kertoi alkuvuodesta, että Syyriaan sota-alueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua vierastaistelijaa, joista monet lähtivät jo vuosina 2012–2013.



Entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) on kertonut, että naisista kaikki ovat lähteneet Syyriaan ennen kuin alueelle matkustaminen määriteltiin Suomen rikoslaissa rangaistavaksi teoksi. Suomeen palanneiden määräksi on arvioitu 20–30 henkilöä, ja noin 20 tiedetään kuolleen.



Matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa kriminalisoitiin Suomessa joulukuussa 2016, joten tämän pykälän perusteella alueelle matkustaneita naisia ei voida suoraan epäillä syyllistymisestä rikokseen.