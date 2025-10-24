Asiantuntijan mukaan haasteita palliatiivisen hoidon saatavuudessa ja osaamisesta on pulaa on etenkin harvaan asutuilla hyvinvointialueilla.
Palliatiivinen, eli parantumattoman ja etenevän sairauden, hoito ei ole tasavertaista kaikkialla Suomessa.
– Sanoisin, ehkä että ne ovat hyvällä tasolla vasta puolessa hyvinvointialueita, palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto kertoo MTV Uutisille.
Saarton mukaan haasteet korostuvat erityisesti harvaan asutuilla hyvinvointialueilla. Osaaminen ei ole riittävällä tasolla.
– Meillä erittäin paljon palliatiivista toteuttaa yksiköt, joilla ei ole palliatiivisen hoidon koulutusta, Saarto sanoo.
Hoitoon liian myöhään
Varhainen palliatiivinen hoito toteutuu myös huonosti, sillä hoito aloitetaan usein liian myöhään.
– Palliatiivisiin (hoitoihin) ja saattoyksiköihin tullaan siinä viimeisten yhden, kahden kuukauden aikana, Saarto huomauttaa.
Tavoite olisi, että potilas saisi palliatiivista hoitoa varhain jo viimeisen vuoden aikana.
Professorin mukaan juurisyyt haasteille löytyvät lainsäädännöstä.
– Sitä ei ole aikaisemmin nostettu priorisoitavaksi terveydenhuollon alaksi. Kun hyvinvointialueilla on tiukkaa, palliatiivisen hoidon saatavuus pitäisi turvata lainsäädännöllä, Saarto sanoo.
Palliatiivinen hoito on professorin mukaan korkeammalla prioriteettilistalla kuin 30 muussa Euroopan maassa kuin Suomessa, vaikka täälläkin on menty parempaan suuntaan viimeisen kuuden vuoden aikana.
Palliatiivisia saattoyksiköitä on Suomessa tällä hetkellä kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2019, eli kehitystä on tapahtunut.
Määrä ei kuitenkaan takaa laatua.
– Vajetta on erityisesti vaativamman palvelun tarpeessa, Saarto kertoo.