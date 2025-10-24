– Meillä erittäin paljon palliatiivista toteuttaa yksiköt, joilla ei ole palliatiivisen hoidon koulutusta, Saarto sanoo.

Palliatiivinen, eli parantumattoman ja etenevän sairauden, hoito ei ole tasavertaista kaikkialla Suomessa.

– Ei kaunisteltu, eikä liioiteltu, muttei myöskään kauhisteltu tai dramatisoitu, Asikainen kertoo.

Tuelle on tarve myös kuoleman jälkeen

Lähes 30 vuotta Terhokodissa työskennelleen hoitajan mukaan läheisten tukemiseen kuoleman jälkeen tulisi panostaa enemmän.

Kömin mukaan arvokkaan kuoleman mahdollistamiseksi miehityksen tulee olla riittävä, jotta aikaa on tarpeeksi. Saattohoito ei kosketa vain potilasta ja hoitoa sekä huolenpitoa tarvitsevat myös läheiset.

– Se ei ole pelkästään potilaan hoitoa, mikä vie aikaa, vaan siinä ovat myös omaiset. Omaisiakin on useasti enemmän kuin yksi, ja he käyvät eri aikaan, Kömi huomauttaa.