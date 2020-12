Toimittajan kommentti: Sairaan hyvä hoitaja – olin teho-osastolla töissä, kunnes minulle riitti ja irtisanouduin

Paljon vaaditaan, vähän annetaan

Hoitajan työ on fyysisesti ja henkisesti hyvin kuormittavaa. Itse voin puhua julkisen puolen teho-osastolla työskentelystä. Se on paikka, johon kukaan ei haluaisi itsensä taikka omaisensa joutuvan, koska aina on kyse elämästä ja kuolemasta. Kuolema on läsnä valitettavan usein. Ennen kaikkea yllättävä kuolema, johon ihmisen on mahdotonta ennalta varautua. Kuka haluaisi todistaa tällaista ”hupia” reilun 15 euron tuntipalkalla?