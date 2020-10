Nuoret Lääkärit yhä huolissaan erikoistuvien lääkärien kohtelusta – "Mitään merkittävää parannusta ei meidän tiedossa ole"

– Mitään merkittävää parannusta ei meidän tiedossa ole, että sellaista olisi tullut. Ja joissakin paikoissa on ennemminkin huomattu, että kehitys on mennyt huonompaan suuntaan, kertoo Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Jesper Perälä.

Hus: "Kyllä me olemme aika paljon tehneet sen asian eteen"

– Kyllä me olemme aika paljon tehneet sen asian eteen. Erikoistuvien lääkärien ohjausmallia ja koulutusta on kehitetty. Erikoistuville lääkäreille on avattu palautekanava, jolla he voivat arvioida saamaansa ohjausta. Perehdytysmalli on uusittu, mentoroituohjelma on käynnistynyt. Ollaan tehty viestintää. Että paljon ollaan kyllä sillä saralla tehty, toteaa HUS:n henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri.