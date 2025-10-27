Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps) vastaa Facebookissa saamaansa kritiikkiin.

– Jos Lapin hyvinvointialueen talous olisi hoidettu asianmukaisesti niin, että edes tänä vuonna olisi päästy tulojen ja menojen tasapainoon, niin nyt ei tarvitsisi aluevaltuutettujen miettiä mitä palveluja karsitaan, Juuso kirjoittaa julkaisussa.

Juuson mukaan vaikka Laphan rahoitus on kasvanut voimakkaasti niin alijäämä on valtava.

Hänen mukaansa alijäämä on 177,4 miljoonaa euroa vuoden 2024 lopussa, ja ennusteen mukaan se kasvaa 210 miljoonaan tämän vuoden loppuun.

– Lapin kansanedustajista Keskustan Lohi ja Riipi sekä demareiden Ojala-Niemelä "puhuvat" nyt Iltalehdille järkytystään 1.10.25 voimaan tulleesta terveydenhuoltolaista antaen ymmärtää, että oikeastaan vika onkin siinä eikä suinkaan rahoituksen riittävyydessä ja syyttävät minua vastuun pakoilusta, Juuso kirjoittaa.

Juuson mukaan terveydenhuoltolaki mahdollistaa Laphalle kohtuullisen laajat erikoissairaanhoidon palvelut myös Kemissä.