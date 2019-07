Iran ja Yhdysvallat kattavat neuvottelupöytää kärhämöinnillä: "Molemmilla on vain hävittävää"

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti uskoo, että kummallakin maalla on liikaa pelissä, jotta ne turvautuisivat suoraan tulittamiseen.

– Tässä on aika selkeästi nähtävissä tilanne, jossa molemmilla on vain hävittävää, hän kuvailee.

Vaikka Yhdysvallat on sotilaallisesti ylivoimainen, kiista olisi vaikea säilyttää vain Iranin ja Yhdysvaltojen välisenä. Jäntti muistuttaa, että Iranilla on vaikutusvaltaa esimerkiksi Jemenissä, Syyriassa ja Irakissa, joten se voi toimia epäsuorasti montaa kautta. Maailmalla on asiantuntijan mukaan yksimielinen näkemys siitä, että Iran kyllä vastaisi uhitteluun.