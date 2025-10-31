Trump ilmoitti aikeistaan jatkaa ydinasekokeita torstaina.
Iran tuomitsee Yhdysvaltain suunnitelmat jatkaa ydinkokeita.
Maan ulkoministeri Abbas Araghchi kuvaili Yhdysvaltain suunnitelmia torstaina viestipalvelu X:ssä taantumuksellisiksi ja vastuuttomiksi.
Araghchi kutsui Yhdysvaltoja viestissään myös ydinaseistetuksi kiusaajaksi ja sanoi Yhdysvaltojen aikeiden olevan vakava uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.
– Maailman on pidettävä yhtä ja laitettava Yhdysvallat vastuuseen siitä, että se normalisoi tällaisten hirvittävien aseiden leviämistä, Araghchi kirjoitti.
Iran sanoo oman ydinohjelmansa olevan rauhanomainen, mutta monet muut valtiot epäilevät sen kehittävän ydinasetta. Muun muassa YK ja EU kohdistavat Iraniin pakotteita maan ydinohjelman vuoksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tällä viikolla määränneensä maan puolustusministeriön käynnistämään uudelleen ydinaseiden testaamisen. Trumpin mukaan päätös tehtiin vastauksena muiden maiden vastaaville kokeille. Ei kuitenkaan ole selvää, mihin hän tällä viittasi.