Iranin valtion televisio ei suostunut näyttämään ulkoministerin sääriä.
Suomen ulkoministeri Elina Valtosen ja Ruotsin ulkoministeri Maria Stenergardin sääret sumennettiin Iranin valtion television lähetyksessä.
Ulkoministerit tapasivat Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa New Yorkissa viime viikolla.
Iranin valtion televisiosta pätkän on jakanut toimittaja Masih Alinejad X-viestipalvelussa.
Valtonen kehui tapaamista rakentavaksi X:ssä.
– Painotin EU:n kantaa, jonka mukaan kestävä ratkaisu Iranin ydinohjelmaan voidaan saavuttaa vain diplomaattisin keinoin. Korostin, että Iranin on jatkettava täysimääräistä yhteistyötä IAEA:n kanssa.
Valtonen HS:lle: Surullista
Ulkoministeri Valtonen kommentoi Helsingin Sanomille pitävänsä asiaa surullisena.
– Ruotsin-kollega lähetti minulle perjantaina viestin videosta. Ensimmäinen reaktioni oli, että huvittavaa. Mutta lisäsin heti, että trist också, Valtonen sanoo.
Hän sanoo, ettei muuta omaa pukeutumistaan tapaamisten mukaan.
– Minulla on linja, etten esimerkiksi osallistu tilaisuuksiin, joissa edellytetään kasvojen tai hiusten peittämistä.
Hän kertoo myös ottaneensa naisten oikeudet puheeksi tämänkin tapaamisen yhteydessä.