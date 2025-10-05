Iranin parlamentti on hyväksynyt esityksen, jolla maan valuutasta, rialista, poistettaisiin neljä nollaa.
Nykyinen 10 000 rialia korvautuisi näin yhdellä rialilla.
Muutoksessa olisi kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin sekä uudet että vanhat rahat kelpaisivat maksuvälineinä.
Päivittäisessä kanssakäymisessä iranilaiset ovat jo pitkään jättäneet tarpeettomat nollat pois ja käyttävät maksuissaan vain jäljelle jäänyttä lukua, jota kutsutaan tomaniksi.
Rialin kurssi on jälleen viime päivinä ollut jyrkässä alamäessä. Sunnuntaina yhdellä Yhdysvaltain dollarilla sai 1 115 000 rialia.
Muutos tarvitsee vielä valvojien neuvoston ja presidentti Masoud Pezeshkianin hyväksynnän tullakseen voimaan.