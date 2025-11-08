Viime kesän helteet ja sateettomuus kuivattivat patojen säiliöt. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä.
Iranin energiaministerin Abbas Aliabadin mukaan maan pääkaupunkiin Teheraniin suunnitellaan säännöllisiä vesikatkoksia. Syynä on maata vaivannut kuivuus, joka on ollut pahin vuosikymmeniin.
Kuivuus on johtanut vesivarantojen säännöstelyyn. Teheranissa asuu yli 10 miljoonaa ihmistä. Joidenkin paikallisten medioiden mukaan vettä on jo alettu säännöstellä öisillä vesikatkoksilla.
– (Katkoksilla) estetään veden hukkaan meneminen, vaikka tämä aiheuttaisikin jotain epämukavuutta, energiaministeri sanoi Iranin valtiollisessa televisiossa tänään.
Al-Jazeera-kanava uutisoi viime viikolla Iranin valtionmedioiden kertoneen, että Teheranissa juomavesivarannot uhkasivat ehtyä kahden viikon sisällä.