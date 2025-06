Analyysi: Trump on kriisissä kotona ja ulkomailla

Yksi kriisi kerrallaan riittäisi varmasti Yhdysvaltojen hallinnolle. Nyt niitä riittää niin kotona kuin ulkomailla, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että Yhdysvallat vetää henkilökuntaansa pois lähetystöistään Lähi-idässä.

Henkilöstöä ollaan evakuoimassa ainakin Irakissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa.

– Heitä siirretään pois, koska se voi olla vaarallinen paikka, Trump vastasi toimittajien kysymykseen saapuessaan Les Miserables -musikaalin ensi-iltaan Washingtonissa.

– Olemme antaneet kehotuksen lähteä pois, katsotaan mitä tapahtuu.

MTV, Mapcreator.io

Miksi näin tehdään?

Trump ei kertonut tarkkaa syytä evakuoinneille, mutta hän alkoi pian kysymyksen jälkeen puhua Iranin ydinohjelmasta ja siitä, kuinka Iranille ei saa antaa ydinasetta.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sai jo huhtikuussa vihiä Israelin aikeista hyökätä Iranin ydinlaitoksiin ja näin ollen laajentavan konfliktia Lähi-idässä. Trump on vaatinut Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua olemaan iskemättä Iraniin, jotta neuvotteluille Iranin kanssa annettaisiin tilaa.

Yhdysvallat puolestaan uskoo, että Israelin iskiessä, Iran saattaa kostaa iskut hyökkäämällä yhdysvaltalaiskohteisiin Irakissa. Siksi Yhdysvallat on evakuoinut henkilöstöään alueelta – pois mahdollisten tuhoisien iskujen tieltä.

Huolet laajemmasta konfliktista ovat kasvaneet, kun ydinneuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä takkuavat.

Lähde Yhdysvaltain puolustushallinnossa kertoi CNN:lle, että Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus (Centcom) on seurannut "kehittyviä jännitteitä Lähi-idässä" jo jonkin aikaa.

Trump on viestinyt kärsivällisyytensä Irania kohtaan olevan hupenemassa.

– Olen käymässä yhä vähemmän luottavaiseksi sen (ydinsopimuksen) suhteen. He (Iran) näyttävät viivyttelevän, ja se on mielestäni sääli. Olen nyt vähemmän luottavainen kuin pari kuukautta sitten, Trump sanoi New York Postille maanantaina.

IAEA äänesti – Iran rikkonut velvoitetta

Uusin iso käänne tapahtui tänään, kun Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA äänesti päätöslauselmasta, jossa todetaan Iranin rikkoneen ydinsulkuvelvoitteitaan ensimmäistä kertaa lähes 20 vuoteen. Tämän uskotaan laajalti olevan todella huono merkki neuvottelujen jatkumisen kannalta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvallat ja Iran olisivat jatkaneet sunnuntaina neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta. Kyseessä olisi jo kuudes neuvottelukierros huhtikuusta lähtien.

Päätöslauselma antaa siis mahdollisuuden raportoida Iranista YK:n turvallisuusneuvostolle.

Kyseessä on merkittävä huipentuma useista Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja Iranin välisistä kiistoista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump veti Yhdysvallat ulos Teheranin ja suurvaltojen välisestä ydinsopimuksesta vuonna 2018 ensimmäisellä kaudellaan, minkä jälkeen sopimus purkautui.

Isona kiistana neuvotteluissa oli kysymys uraanin rikastamisesta. Yhdysvallat on halunnut kieltää Iranilta tämän kokonaan, kun taas Iran on pitänyt sitä keskeisenä ydinenergiaohjelmansa kannalta.

Iranin vastaus

Nyt kun tilanne neuvotteluiden jatkumisen suhteen näyttää pahalta, USA evakuoi väkeään ja Israelin isku Iraniin on mahdollinen, miten vastaa Iran?

Useiden lähteiden mukaan Iran vastaisi Israelin iskuun välittömästi ampumalla satoja ballistisia ohjuksia Israeliin. Mahdollisesta vastauksesta iskuun on jo keskusteltu Iranin armeijan ja korkeiden virkamiesten välillä.

Lisäksi Iranin puolustusministeri Aziz Nasirzadeh lupasi keskiviikkona, että Iran iskee myös Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä, jos maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Hän totesi Yhdysvaltain joutuvan siinä tilanteessa poistumaan alueelta.

– Kaikki sen tukikohdat ovat ulottuvillamme, me yllämme niihin, ja otamme ne kohteiksemme epäröimättä, Nasirzadeh sanoi.

Hän kuitenkin sanoi toivovansa, että siihen tilanteeseen ei jouduta ja että neuvottelut onnistuvat. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että neuvottelut ovat menossa puihin IAEA:n äänestyksen myötä.

Jos keskusteluja vielä käydään, ne käytäisiin Reutersin mukaan Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin välillä Omanissa tulevana sunnuntaina.

Diplomaattinen viesti

Yhdysvaltain päätös evakuoida lähetystöjen henkilökuntaa on selvä viesti: Yhdysvallat pitää tilannetta vakavana, mahdollisesti epävakaana ja on valmistautunut diplomaattiseen epäonnistumiseen ja mahdolliseen eskaloitumiseen.

Yhdysvaltojen operatiiviset joukot pysyvät kuitenkin alueella, mutta ei-tarpeellisen henkilöstön vähentäminen korostaa riskitasojen lisääntymistä. Kuten presidentti Trump sanoi, "se voi olla vaarallinen paikka".

Siirto tapahtuu, kun ydinaseneuvottelut ovat jumissa ja Israel valmistautuu mahdollisiin sotilaallisiin toimiin, mikä nostaa panoksia ja edellyttää valmiussuunnittelua.

Lisäksi on todennäköisestä, että Trump yritti vetäytymispäätöksellä antaa painetta Iranille, koska keskustelut olivat jumissa.

IAEA:n päätöksen jälkeen on kuitenkin epäselvää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Presidentin ja hallinnon kriisijohtaminen korostuu

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä sisäpoliittisestikin käynnissä kriisi, kun protestit presidentti Trumpin kireää maahanmuuttopolitiikkaa vastaan ovat levinneet Kalifornian ja Teksasin lisäksi ainakin New Yorkin, Illinoisin, Pennsylvanian, Massachusettsin ja Washingtonin osavaltioissa.

Tämän lisäksi presidentti joutuu nyt osoittamaan vahvaa otetta ulkopolitiikassa ja kansallisessa turvallisuudessa.

Mahdollinen Iranin-vetoinen konflikti lisää pelkoja terrori-iskuista Yhdysvaltain maaperällä, mikä voi vaikuttaa turvallisuuspolitiikkaan ja yleiseen turvallisuuskesksuteluun.

Lisäksi kongressissa saatetaan nostaa keskustelua: pitäisikö Yhdysvaltojen edelleen olla niin sitoutunut Lähi-itään? Tämä voi vaikuttaa budjettipäätöksiin, puolustusmäärärahoihin ja kansainväliseen sitoutumiseen.

Jos konflikti kärjistyy tai amerikkalaisjoukkoja joudutaan käyttämään, se sotii myös presidentti Trumpin sodanvastaista retoriikkaa vastaan – hän on pyrkinyt lopettamaan Ukrainan ja Gazan sodat, ja on useaan otteeseen sanonut, etteivät sodat olisi alkaneet, jos hän olisi ollut presidentti. Lähi-Idän konfliktin entisestään laajeneminen on epäonnistuminen Trumpille.

Yhdysvallat kohtaa nyt harvinaisen kaksinkertaisen paineen: ulkoinen uhka kasvaa Lähi-idässä, kun jännitteet Iranin ja Israelin välillä kiristyvät ja evakuoinnit kielivät todellisesta konfliktin pelosta. Samaan aikaan maan sisällä kuohuu – maahanmuuttopolitiikka on synnyttänyt laajoja protesteja eri puolilla maata, ja poliittinen ilmapiiri on äärimmäisen jännittynyt.

Presidentti Trumpin hallinto joutuu nyt osoittamaan kriisinjohtamiskykyä kahdella rintamalla. Kansainvälinen painetila uhkaa johtaa uuteen konfliktiin, mikä saattaa vaikuttaa myös Yhdysvaltojen sisäiseen turvallisuuteen ja ulkopolitiikan linjauksiin.

Samalla kotimaassa kasvaa epäluottamus vallankäyttöön ja hallinnon oikeudenmukaisuuteen. Tässä ristipaineessa Yhdysvallat on joutunut kovaan paikkaan ja näyttää nyt enemmän itsestään epävakaan suurvallan kuin vakaata maailmanjärjestystä johtavan toimijan kuvaa.