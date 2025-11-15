Kaapatun tankkerin nähtiin tuntemattomasta syystä liikkuvan kohti Iranin aluevesiä.

Iran on kaapannut Singaporeen matkalla olleen öljytankkerin Persianlahdella perjantaina.

Iran vahvisti lauantaina kaappauksen, josta muun muassa yhdysvaltalaismediat, kuten New York Times, kertoivat jo perjantaina.

Iranilaisviranomaisten mukaan öljytankkeri kuljetti "luvatonta lastia", kertoo uutistoimisto Reuters. Iran ei ole kertonut tarkemmin, mitä luvatonta tankkeri sen mukaan kuljetti.

Kreikkalaisomisteinen Talara-tankkeri seilasi Marshallinsaarten lipun alla ja se nähtiin viimeisen kerran Hormuzinsalmella "siirtyvän kohti Iranin aluevesiä", sanovat brittiviranomaiset New York Timesin mukaan. Syy laivan liikkeisiin ei ole tiedossa.

Yhdysvaltojen asevoimat on kertonut olevansa tietoinen tapauksesta ja seuraavansa tilannetta.

Iran on toistuvasti kaapannut Persianlahdella seilaavia öljytankkereita, mutta edellisestä Hormuzinsalmella tapahtuneesta laivan pysäyttämisestä on kulunut yli vuosi.

Iran on ajoittain uhannut sulkea Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee 20–25 prosenttia kaikesta maailman öljy- ja nestekaasukaupasta. Salmi on kapeimmillaan 39 kilometriä leveä.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania aikaisemmin sarjasta hyökkäyksiä, jotka vaurioittivat tankkereita vuonna 2019. Lisäksi Iranin on epäilty tehneen kaksi miehistönjäsentä tappaneen droonihyökkäyksen öljytankkeriin vuonna 2021.