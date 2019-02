HS: Uusi yhtiö myöntää tuhansien eurojen vippejä luotto-ongelmaisille – epäillään kiertävän lakia

Takaajalainan voi saada luottotietonsa menettänyt ihminen, sillä ehdolla, että hankkii lainalleen takaajan lähipiiristään. Lainaa maksetaan takaajan tilille, ei itse lainanhakijalle. Takaajan velvollisuus on maksaa laina takaisin, jos lainanottaja ei maksa itse.



Yhtiön nettisivujen mukaan Aurora tarjoaa 1 000–6 000 euron lainoja 1–5 vuoden laina-ajalla. Korkoprosentti on 41,16 % ja todellinen vuosikorko on 49,9 %



HS:n mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto epäilee yhtiön kiertävän lakia.