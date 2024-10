SM-liigassa tapahtuu kummia – IFK-tähden takanakin syntyy tuhoisaa jälkeä: "Saa nähdä, mihin asti jatkuu"

IFK:n ykköskenttä on ollut syyskaudella likimain pitelemätön. Pakarinen (22+4) johtaa maalipörssiä ja on pistepörssissä toisena, Jori Lehterä (5+29) johtaa piste- ja syöttöpörssiä, Kristian Vesalainen (11+14) on maalipörssissä kolmantena ja pistepörssissä neljäntenä.