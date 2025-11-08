Maalitykki Roope Riski ja Ilves ovat päässeet sopimukseen tulevasta kaudesta.

Tampereen Ilves tiedotti tänään lauantaina, että Roope Riski, 34, jatkaa seurassa myös 2026.

– Mahtavat fiilikset on tietysti uudesta sopimuksesta. Päätös jäädä oli helpoin osa prosessia – halu jatkaa osana tätä joukkuetta pidempään on ollut mielessä jo hyvän aikaa, Riski sanoo.

– Olen sopeutunut ja viihtynyt Ilveksessä hyvin, mistä suurin kunnia kuuluu joukkuekavereilleni, valmennukselle sekä muille taustahenkilöille. Täällä minut ympäröivät ihmiset, jotka tekevät minusta paremman ja joiden kanssa työskentely päivittäin on nautinnollista ja palkitsevaa.

Suomen A-maajoukkueessa ja monien eri maiden sarjoissa urallaan pelannut hyökkääjä on iskenyt Ilvekselle kahdella kaudellaan virallisissa jalkapallo-otteluissa yhteensä 30 maalia. Riski on Veikkausliigan kaikkien aikojen maalipörssissä viidentenä naulattuaan 220 Suomen pääsarjamatsiin 95 maalia.

Tällä Veikkausliiga-kaudella mies on saldonnut 30 otteluun 13 maalia ja kolme maalisyöttöä, ja hän on sarjan maalipörssissä viidentenä.

Riski on lisäksi maalannut tällä sesongilla kaksi osumaa Konferenssiliigan karsinnoissa alankomaalaista AZ Alkmaaria vastaan.