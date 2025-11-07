Aapo Boström edustaa MTV Urheilun tietojen mukaan ensi kaudella Seinäjoen Jalkapallokerhoa.
19-vuotias pelintekijä pelasi eritoten vahvan syyskauden Ykkösliigassa Turun Palloseuran miehistössä. Boströmin ja joukkueen kausi huipentui komeasti sarjanousuun pääsarjatasolle, jalkapallon Veikkausliigaan.
Keskikenttäpelaaja oli espanjalaisluotsi Ivan Piñolin tärkeimpiä avainpelaajia läpi kauden ajan. Hän herätti huomiota kypsillä peliesityksillään myös liigakarsinnoissa KTP:tä vastaan.
SJK tavoittelee Mestaruussarjan viimeisellä kierroksella sunnuntaina kotivoittoa IF Gnistanista – ja siten kolmatta sijaa – sekä äärimmäisen tärkeää europaikkaa ensi kaudelle.