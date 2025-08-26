Urheilu
Tampereen Ilves: Huima sopimusuutinen

Jens Lööke.Photomotion / All Over Press
Julkaistu 26.08.2025 11:08
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

SM-liigaseura Tampereen Ilves kertoo solmineensa kahden vuoden jatkosopimuksen pistenikkari Jens Lööken kanssa.

Tuoreen sopimuksen myötä ruotsalainen Lööke jatkaa Tampereella kevääseen 2028 saakka. Hänellä on vielä alkava kausi jäljellä aiemmasta kontrahdistaan.

Tuntuu todella hyvältä jatkaa Ilveksessä – se oli minulle helppo päätös. Seura on osoittanut uskovansa minuun, ja minä myös todella uskon tähän seuraan. Meillä on joka kausi mahdollisuus menestyä. Tunnen oloni hyväksi täällä sekä jäällä että sen ulkopuolella, mikä on kaikista tärkein asia minulle, Lööke kommentoi Ilveksen tiedotteessa.

Lööke teki viime kaudella 54 tehopistettä ja oli Ilveksen toiseksi tehokkain pelaaja, tasapistein Matias Mäntykiven kanssa.

Jens Lööke on sarjamme eliittipelaajia ja meille erittäin tärkeä osa niin nykyistä kuin tulevaa joukkuettammekin. Lähestyimme jo kesällä häntä ajatuksella jatkosopimuksesta, ja keskustelumme etenivät sovituilla aikatauluilla, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoo.

28-vuotias hyökkääjä saapui SM-liigaan Sportiin kaudella 2022–2023. Vaasassa hän vietti kaksi kautta. Kaikkiaan Lööke on pelannut Suomessa 138 ottelua tehopistein 45+73=118.

Jääkiekon SM-liiga alkaa 9. syyskuuta.

