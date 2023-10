Nyt se on varmaa: Ilves vahvisti uuden päävalmentajansa – "Olen erittäin iloinen ja otettu"

– Olen erittäin iloinen ja otettu valinnasta tähän tehtävään. Ilves on perinteinen ja iso seura, jolla on valtava potentiaali tulla entistä paremmaksi. Keskusteluiden pohjalta minulle on tullut hyvä vaikutelma ihmisistä ja organisaatiosta. Yhteisöllisyys on itselleni tärkeä asia ja näen, että se on jo Ilveksessä vahva. Olosuhteet ovat Tammelan stadionin myötä huipputasolla, ja niistä meidän on myös tehtävä selkeä kilpailuetu, Rantanen kommentoi seuran tiedotteessa.