Veikkausliigan kärkiseura teki liikkeen pelaajamarkkinoilla – vahvistus Saksan kentiltä

Veikkausliigaseura Ilves vahvistaa rivejään keskikenttäpelaaja Jesse Kilolla.

Kilo, 21, saapuu Tampereelle monivuotisella sopimuksella.

– Jesse Kilo on taitava keskikenttäpelaaja, jolla on hyvä pelikäsitys. Olemme seuranneet hänen urapolkuaan jo pidemmän aikaa. Hienoa, että Ilvekselle aukesi nyt mahdollisuus saada Jesse vahvuuteemme tuomaan lisää vaihtoehtoja ja syvyyttä keskikentällemme. Meille oli myös tärkeä asia, että Jesse oli halukas sitoutumaan pidempään yhteiseen projektiin aina kauden 2027 loppuun asti, sanoo Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula.

Kilo hyppäsi jo juniori-ikäisenä Käpylän Pallosta Saksaan, Hamburgin organisaatioon. Hän pelasi kahdella edelliskaudella Hamburger SV II:n riveissä.

– Vuodet Saksassa olivat tosi kivoja. Tuntuu, että lähdin vasta eilen sinne. Aika meni tosi nopeasti, mutta on kiva palata Suomeen. Täällä Tampereella ja Ilveksessä on tosi kiva ympäristö, hyviä ihmisiä ja hyvät treeniolosuhteet. Joukkueessa kaikki olivat tosi mukavia heti ensimmäisestä päivästäni asti. Oli tosi helppo tulla mukaan, oli myös vanhoja tuttuja. Ja Tammela totta kai on mielestäni Suomen hienoin stadion, Kilo sanoo.

Kilolla on tilillään maaotteluita Suomen alle 15-vuotiaiden maajoukkueesta alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen asti. Kilo on jo liittynyt Ilveksen harjoitusvahvuuteen ja on ensimmäisen kerran käytettävissä heti torstaina Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Ilves–AZ Alkmaar.

Ilves johtaa Veikkausliigaa pisteen erolla ennen FC Interiä, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän.