Ilmiriita puhkesi huipputurnauksessa – sosiaalinen media täyttyi rasismisyytöksistä

Latvian tennistähti Jelena Ostapenko putosi Yhdysvaltain avointen kaksinpelissä nelinpelin maailman ykköselle Taylor Townsendille. Ottelun päätyttyä kaksikon välillä nähtiin ilmiriita, jonka jälkeen sosiaalinen media täyttyi Ostapenkoon kohdistuneista rasismisyytöksistä.

Kaksinpelissä maailmanlistalla sijalla 26 oleva Ostapenko hävisi suoraan kahdessa erässä luvuin 5-7, 1-6 Townsendille (kaksinpelin maailmanlistalla 139:s). Pelaajien kättelyn jälkeen pelaajat alkoivat sanailemaan voimakkaasti keskenään. Ostapenko kutsui Townsendiä kouluttamattomaksi ja sivistymättömäksi.

– Hän sanoi, että katsotaan, mitä silloin tapahtuu, kun pelaamme vastakkain Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sanoin, että odotan sitä, Townsend sanoi ottelun jälkeen.

Mikrofoneihin taltioitui Townsendin sanat, että Ostapenkon pitäisi hyväksyä tappionsa. Ranskan avoimet vuonna 2018 voittanut Ostapenko on aikaisemminkin osoittanut turhautumisen merkkejä ja saanut jopa sakkoja käytöksestään. Latvialainen kirjoitti Instagramissa, että Townsendillä ei ollut minkäänlaista kunnioitusta häntä kohtaan.

– Sanoin vastustajalleni, että hän ei pyytänyt anteeksi. Hänen vastauksensa oli kuitenkin se, ettei hänen tarvitsisi pyytää anteeksi. Jos hän pelaa kotimaassaan, niin se ei tarkoita sitä, että hän voi käyttäytyä miten tahtoo ja tehdä mitä vain haluaa, Ostapenko kirjoitti.

Sosiaalinen media kuten X täyttyi Ostapenkoon kohdistuneista rasismisyytöksistä. Monet nostivat esille, että tummaihoisen ihmisen kutsuminen kouluttamattomaksi ja sivistymättömäksi yhdistetään usein rasismiin. Ostapenko kommentoi saamaansa palautetta.

– En ole koskaan ollut elämässäni rasistinen. Kunnioitan kaikkien maiden kansalaisia, koska minulle ei ole merkitystä, mistä on kotoisin, Ostapenko totesi.

Taylor Townsend ei kuitenkaan itse tulkinnut Ostapenkon puheita rasistiseksi.

Mutta on myös leimautunut, että emme ole koulutettuja ja kaikkea sellaista. Kun se on kauimpana totuudesta. Olipa siinä rasistisia sävyjä tai ei, niin siitä hän voi puhua, Townsend sanoi.

Katso tilanne alla olevalta videolta. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.