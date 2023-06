Venäläispelaajalta paljon puhuva ele ukrainalaisvastustajalle

Ukrainalaispelaajat ovat tennisturnauksissa kieltäytyneet kättelemästä venäläisvastustajiaan otteluiden päätteeksi ja sama on jatkunut myös Ranskan avoimissa. Eleellä pelaajat haluavat osoittaa tukeaan kotimaataan Venäjän hyökkäykseltä puolustaville ukrainalaisille.

Poikkeuksen aiempiin maiden pelaajien välisiin kohtaamisiin teki Kasatkina, joka lähetti Svitolinalle viestin pienellä eleellään. Venäläispelaaja katsoi kohti ukrainalaista ja nosti peukalonsa pystyyn kiitoksen merkiksi. Samalla Kasatkina osoitti, mitä mieltä hän on Venäjän Ukrainassa käymästä sodasta.

Kasatkina on aiemmin julkisesti kritisoinut kotimaansa sotatoimia Ukrainassa. Viime vuoden heinäkuussa Kasatkina kutsui sotaa painajaisuneksi ja toivoi sen päättyvän.

– En voi edes kuvitella, minkälaista on, kun ei ole kotia – ei siksi, ettei ole ostanut kotia, vaan siksi, että koti on riistetty pois.

– Surullisinta on, että sota jatkuu yhä, Kasatkina sanoi toukokuun alussa CNN:n mukaan.

– Joten on selvää, että ukrainalaispelaajilla on paljon syitä olla kättelemättä meitä.

– Tilanne on todella, surullinen ja ymmärrän sen. Olin itse asiassa iloinen, kun hän heilutti minulle takaisin. Jo se tekee minut iloiseksi.

– Olen todella kiitollinen hänen kannanotoistaan. Hän on todella rohkea sanoessaan asioita julkisesti. Kovin monet pelaajat eivät tee niin.

– Voitko kuvitella etulinjassa olevan pojan tai tytön, joka katselee minua, jos minä käyttäytyisin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Minä edustan maatani, minulla on ääni. Seison Ukrainan tukena, Svitolina sanoi Tennisuptodate -sivuston mukaan.

– Se, mitä Venäjän hallinto, venäläiset sotilaat tekevät maassamme on todella, todella karmivaa. Joten tämä on seurausta siitä. Olemme ukrainalaisia, meitä yhdistää sama tavoite. Tavoite on voittaa tämä sota ja teemme kaiken tämän sen eteen.