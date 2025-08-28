Venäläistähti sekosi pahemman kerran: Jättisakot

Daniil Medvedev on saanut US Openilta yhteensä 42 500 dollarin suuruiset sakot kuohuttaneen raivokohtaukseksensa johdosta.

Yhdysvaltain avointen entinen mestari menetti malttinsa avauskierroksen ottelussa, jossa hän kärsi yllättävän tappion Benjamin Bonzille aiemmin tällä viikolla.

Medvedev menetti ensin malttinsa, kun yksi valokuvaajista juoksi liian aikaisin kentälle luultuaan ottelun päättyneen. Venäläistähti raivosi asiasta tuomarille ja yllytti sen jälkeen katsojia osoittamaan tyytymättömyytensä.

Ottelun päätyttyä lopulta Bonzin voittoon, tappiota pureskellut Medvedev hakkasi mailansa palasiksi. Kyse ei kuitenkaan ollut vain muutamasta lyönnistä, vaan tuhotyöt jatkuivat pitkään ja hartaasti.

Medvedeville määrättiin keskiviikkona 30 000 dollarin sakko epäurheilijamaisesta käytöksestä ja toiset 12 500 dollaria sakkoa mailan tuhoamisesta tuolia vasten.

US Openin vuonna 2021 voittanut venäläispelaaja menettää sakkonsa vuoksi noin 40 prosenttia ensimmäisen kierroksen palkintorahoistaan.

Kuohuttaneiden tapahtumien jälkeen 29-vuotias sanoi olevansa valmistautunut ankaraan rangaistukseen.

– Saan varmasti tarpeeksi suuret sakot, joten jos puhun, joudun suuriin vaikeuksiin, joten en aio puhua, Medvedev sanoi.

Daniil Medvedev laittoi paiskien.