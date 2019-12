Ilmastohuolet nousivat kärkeen tuoreessa eurobarometrissä – valtaosa uskoo myös nuorten ilmastomielenosoituksilla olevan vaikutusta jopa EU-tasolla

Ympäristöasiat halutaan tehtävälistan kärkeen

Nuoret ovat nousseet barrikadeille

Koululakkoihin nuoria on innoittanut esimerkiksi ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg, joka on ollut näyttävästi esillä julkisuudessa osallistumalla muun muassa YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokoukseen. Thunberg on myös purjehtinut Atlantin yli Yhdysvaltoihin ja takaisin Eurooppaan, ilmaisten suorilla teoillaan vastustavansa lentämistä.