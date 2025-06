Ainutlaatuinen innovaatio: Suomessa aletaan valmistaa levästä kemikaaleja kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuuteen

Suomeen rakennetaan maailman ensimmäinen tehdas, jossa aiotaan valmistaa merien ongelmalevästä vihreitä kemikaaleja kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuuteen.

Voisiko maailman meriä vaivaavista levälautoista tehdä bisnestä? Suomalaisyrityksen mukaan voi.

Suomeen rakennetaan ensimmäisenä maailmassa tehdas, joka alkaa tehdä maailman meriä vaivaavasta sargassolevästä vihreitä kemikaaleja kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuuteen.

Tehdas on saanut rahoituksen ja aloittaa toimintansa Kokkolan kemianteollisuuden alueella vuonna 2028.

– 50 miljoonaa tonnia sargassolevää kukkii joka vuosi Karibialla, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Me voimme hyödyntää jotain sellaista, mikä on älyttömän iso ympäristöongelma ja tehdä siitä kestävää bisnestä, Origin by Oceanin toimitusjohtaja Mari Granström kommentoi MTV Uutisille.

Biopohjaisia raaka-aineita öljypohjaisten tilalle

Biojalostamon idea on valmistaa levästä biopohjaisia raaka-aineita nykyisten synteettisten, öljypohjaisten aineiden tilalle kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuuteen.

– Alginaatti on meidän työhevosemme. Sitä pystytään hyödyntämään tekstiiliteollisuudessa, kosmetiikassa, elintarvikkeissa ja hygieniatuotteissa. Fugoidan on taas ehkä enemmän korkea-arvon tuote, mikä on täsmäisku lisäravinteisiin ja kosmetiikkaan, Granström selvittää.

Tulevan jalostamon yhteistyökumppanina on yritys, joka nyt valmistaa kasvinsuojeluaineita ja lääketeollisuuden raaka-aineita.

– Tämä merkitsee paljon meille. Tämä on vastuullista kemianteollisuutta ja meillä ovat varsin hyvät laitteet, joihin on viime aikoina liki sata miljoonaa investoitu. Nyt on hyvä laajentaa reilusti ulkopuolelle, CABB Oy:n toimitusjohtaja Ari Venninen kommentoi.



Jatkossa neljä uutta tehdasta siirtyvät lähemmäksi levälauttoja, ja Suomen yksikkö keskittyy lähialueiden leväongelmaan.

– Me tulemme vuonna 2032 muuttamaan tehtaan niin, että se tulee hyödyntämään Itämeren lajia.

Idea löytyi sukellusharrastuksesta

Yrityksen perustajalla on pitkä työhistoria kemianteollisuudessa, mutta oma idea levän hyödyntämisestä löytyi sukellusharrastuksen kautta.

– Siitä se lähti. Iltaisin, kun muut kävivät kuntosalilla, minä tein biojalostamo- ja arvoketjuinnovaatiota kotona.

– Päätin, että koska en tästä enää nuorene ja minulla on energiaa jäljellä, pitää lähteä kokeilemaan tehdä tästä bisnestä. Ja tässä me ollaan tänään, Granström toteaa.