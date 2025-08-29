Ilmari Käihkön mukaan suomalaiset luulevat ymmärtävänsä sotaa paremmin kuin kukaan muu

Ilmari Käihkön mukaan rauha Ukrainassa näyttää kaukaiselta juuri nyt.

Ukrainan sodan alussa odotettiin, että se loppuisi nopeasti, mutta niin ei käynyt. Sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö sanoo suomalaisten suhtautumisen sotaan muuttuneen realistisemmaksi vuosien aikana.

– Venäjä hyökkäsi sillä ajatuksella, että tämä on lyhyt sota, eivätkä ukrainalaiset tee vastarintaa. Aika moni ajatteli sen jälkeen, että sodasta tulee lyhyt, koska ukrainalaiset ovat ylivoimaisia Venäjään nähden – mikä ei pitänyt paikkaansa.

– Suhtautuminen (Suomessa) on nyt realistisempi. Rauha tuntuu tällä hetkellä aika kaukaiselta asialta valitettavasti, Käihkö sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Sotia on vaikea ymmärtää

Käihkö käy juuri julkaistussa kirjassaan on 10 oppia sodasta läpi sodan olemusta monelta eri kantilta. Esimerkkinä hän käyttää sotaa Ukrainassa.

Yksi hänen opeistaan on, että sotaa on vaikea ymmärtää.

– Sotaan liittyy paljon psykologisia prosesseja sekä sensuuria ja propagandaa, emmekä me ole immuuneja sille.

Käihkön mukaan suomalaisilla on jonkin verran vinoutunut ajatus sodan ymmärtämisestä.

– Meillä on välillä ajatus, että ymmärrämme sotaa paremmin kuin kukaan muu. Mutta en nyt tiedä saadaanko sodasta Ukrainassa paljonkaan todisteita, että näin oikeasti on.

Käihkö ei näe, että sodat loppuisivat maailmasta ainakaan hänen elinaikanaan.

– Pitää tietysti toivoa, että ne poistuisivat, mutta niin kauan, kun sodalla voi saavuttaa tavoitteita, tullaan sotimaan.