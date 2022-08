Venäjän sotamenestys ontuu – johtava tutkija: "Puolen vuoden päästä Venäjä on heikompi kuin nyt"

– Viedään suurta eetosta eteenpäin, väsytetään vastustaja. Vaikea ajatella, että Venäjä antaisi periksi, koska sillä on kuitenkin lukumääräinen ylivoima ja suurempi, vahvempi valtio, Laaksonen sanoo.

– Venäjän perimmäinen päämäärä ei ole muuttunut. Se yhä edelleen haluaa, että Ukrainan valtio, sen suvereniteetti, on jollain tavalla alisteinen Venäjän tahdolle ja päämäärille. Niin kauan kuin tämä pysyy Venäjän päämääränä, Ukraina ei ole valmis neuvottelemaan, Saari lisää.

Sodan tulevaisuutta on vaikea ennustaa, koska eteen voi aina tulla yllättäviä yksittäisiä tilanteita, joilla on sodan kulun kannalta suuri merkitys. Tällainen tilanne voisi Sinikukka Saaren mukaan olla esimerkiksi ydinvoimalan räjähdys.

– Sanoisin kuitenkin, että puolen vuoden päästä Venäjä on heikompi kuin se on tänä päivänä, olettaen, että me täällä lännessä pysymme yhtenäisinä, Saari sanoo.