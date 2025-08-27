Kreml haluaa neuvotella suljettujen ovien takana – Trump ulkoministeri Lavrovin kommenteista: "Paskapuhetta"

Venäjän mukaan keskustelut Ukrainan turvatakuista olisi parempi käydä suljetuin ovin. Tapaamista Ukrainan ja Venäjän välillä ei ole vieläkään näköpiirissä. Trump kommentoi kipakasti Venäjän ulkoministerin puheita.

Ukrainan turvatakuut ovat tärkein aihe Ukrainan konfliktin ratkaisemisessa, mutta julkinen keskustelu tästä aiheesta on "haitallista yleisen asian ratkaisemisen kannalta".

Näin totesi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Epäilemättä turvatakuut ovat aina tavalla tai toisella esillä neuvotteluissa. Mutta emme kuitenkaan halua keskustella tästä aiheesta julkisesti.

– Katsomme, että se ei ole hyödyllistä asian ratkaisemisen kannalta, sanoi Peskov Tassin mukaan.

Peskovin mielestä työskentelyä on jatkettava suljetuin ovin – vain siten voidaan saavuttaa tuloksia.

Venäjä on edelleen halukas ratkaisemaan Ukrainan konfliktin poliittis-diplomaattisin keinoin, mutta tämä edellyttää vastavuoroisuutta Kiovan puolelta, Peskov sanoi.

Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmät ovat olleet yhteydessä, mutta tulevista neuvotteluista ja tarkoista päivämääristä ei ole Tassin mukaan sovittu mitään.

"Paskapuhetta"

Peskov korosti venäläismedialle, että Venäjä arvostaa suuresti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelupyrkimyksiä ja uskoo, että ne voivat todella auttaa Ukrainan konfliktin ratkaisemisessa.

– Alaskassa käytiin erittäin rakentava ja hyödyllinen keskustelu kahden presidentin välillä. Arvostamme suuresti tämän keskustelun tuloksia, Peskov sanoi viitaten Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja presidentin Trumpin tapaamiseen elokuun puolivälissä.

Trump puolestaan ilmaisi yhdysvaltalaismedian mukaan turhautumisensa Ukrainan ja Venäjän kahdenvälisten neuvottelujen edistymisen hitauteen.

Trumpin kabinetin kokouksessa toimittaja kysyi Trumpilta Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kommentista, jonka mukaan Putin ei allekirjoittaisi rauhansopimusta Ukrainan presidentti Zelenskyin kanssa, koska Ukrainan johtaja ei Venäjän mukaan ole "laillinen presidentti".

– Ei ole väliä, mitä he sanovat. Kaikki vain esittävät. Se on kaikki paskapuhetta, Trump sanoi.