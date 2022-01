Suomen päävalmentaja tyrmistyi Ilkka Herolan kohtelusta: "Ihan absurdi päätös" – nyt mitalisuosikin olympialaisetkin ovat uhattuna

Hiihtoliitto kertoi Ilkka Herolan koronatartunnasta 5. tammikuuta. Suomalaistähden karanteeni Suomessa on jo päättynyt, mutta Herolan PCR-testi osoittautui silti vielä positiiviseksi. Tästä johtuen Herola ei saa osallistua tulevana viikonloppuna Kligenthalin maailmancup-kisaviikonloppuun lainkaan.

Päävalmentaja Kukkonen on tyrmistynyt siitä, miksei Herola saa kilpailla, vaikka suomalaisen karanteeni on jo päättynyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sehän on ihan täysin absurdi ja järjetön päätös, mitä FIS tekee. Jos ajatellaan, että Ilkka Herola on täysin vapaa elämään omassa yhteiskunnassa Suomessa ja matkustamaan minne haluaa. Hän voisi tehdä Suomessa mitä tahansa työtä, Kukkonen ihmettelee MTV Urheilulle.

– Ihan uskomatonta, että hänet on asetettu asemaan, ettei hän saa tehdä omia töitään. Sitä on vaikea ymmärtää.

Kukkosen mukaan niin FIS kuin Pekingin olympialaisten kisajärjestäjät tuijottavat tiukasti PCR-testin ct-arvoa, joka tarkoittaa THL:n luonnehdinnan mukaan sitä monistuskierrosta, jolla näyte on havaittu positiiviseksi. Tuo kyseinen arvo on Herolalla matalalla. Asiaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä.

– Minun käsitykseni mukaan meillä ei ole kovin varmaa tietoa siitä, miten tämä ct-arvo vaikuttaa henkilön toipumiseen tai siihen, miten tartuttava hän oikeasti on. He pelkäävät, että Ilkka on edelleen tartuttava, vaikka tartunnasta alkaa olla jo kaksi viikkoa, Kukkonen summaa.

Herolan tilanne huolestuttaa Kukkosta suuresti, sillä PCR-testi voi näkyä positiivisena vielä useita viikkoja tartunnan saamisen jälkeenkin. Tämä asettaa uhkakuvia myös Herolan olympiamatkan ylle, jos testitulos ei osoittaudu pian negatiiviseksi. Kukkonen on huolissaan myös suojattinsa kokemista tulomenetyksistä.

– Huolestuttavaa on se, että se arvo voi säilyä viikkoja siellä ja negatiivinen testi voi olla positiivinen viikkojen ajan. Alkaa huolettamaan, kuinka kauan urheilijan oikeus harjoittaa omaa ammattiaan blokataan. Aika isoja tulonmenetyksiä. Kilpailuviikonloppujen aikana tehdään karkeasti noin kolmasosa vuoden tuloista. Tuntuu tosi epäreilulta päätökseltä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pekingin olympialaiset käynnistyvät yhdistetyn osalta 9. helmikuuta. Kisakoneeseen hyppäävien urheilijoiden on kuitenkin annettava negatiivinen testitulos kaksi viikkoa ennen lähtöä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Aika on sillä tavalla aika vähissä. Pekingin kisajärjestäjät vaativat, että 14 päivää ennen kisakoneeseen hyppäämistä, on annettava negatiivisia PCR-testejä ja ct-arvon pitää olla raja-arvon oikealla puolella. Muuten kisalippua ei tule, Kukkonen huolehtii.

Koronatilanne on omikron-virusmuunnoksen myötä pahentunut ympäri maailman. Suomi ja Herola eivät ole varmastikaan ainoita, joille koronatestit tuovat haasteita.

– Luulen, että se voi olla hyvinkin yleinen ongelma tulevien viikkojen aikana, kun koronaa on niin paljon liikkeellä. Luulisi, että jossakin vaiheessa järki voittaisi myös kiinalaisilla. Toki sitä asiaa voi olla hankala myös muuttaa, Kukkonen summaa.

"Hän tarvitsee kilpailuviikonloppuja"

Herola on nähty kilpaladuilla viimeksi Ramsaun maailmancupissa 19. joulukuuta. Koronatartunnan myötä ja Klingenthalin väliin jäämisen vuoksi Herolan kilpailutauko venyy yli kuukauden mittaiseksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Planican kisaviikonlopun peruuntumisen myötä yhdistetyn maailmancupissa kisataan Klingenthalin jälkeen vain kerran ennen olympialaisia. Herolan on tarkoitus kisata Seefeldissä 27. tammikuuta, jos olosuhteet ja testitulos sen sallivat.

– Totta kai se on tarkoituksena. Mahdollisesti myös puolentoista viikon päästä on Continental Cupin kilpailu Klingenthalissa. Se on myös suunnitelmissa, mutta se vaatii, että testitulos alkaa kääntyä negatiiviseksi, Kukkonen kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kukkonen painottaa, että kisaladuille ja -mäkeen pääseminen on Herolan kunnon kannalta valtava merkitys.

– Ilkan kohdalla se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Olemme vuosien varrella todenneet, että hänelle paras tapa hakea huippukunto on kilpailla tasaisella rytmillä. Hän tarvitsee kilpailuviikonloppuja. Siihen me tähdätään, että hän pääsee kilpailemaan.

Herola on ollut pysynyt koko koronavirustartuntansa aikana täysin oireettomana. Suomalaistykin keskiviikkona tehty tehoharjoitus antoi positiivisia signaaleja siitä, että elimistö on pysynyt taudin aikana kunnossa.

Vaikka kilpailulupaa ei FIS:ltä vielä herunutkaan, saa Herola harjoitella nyt normaalisti Suomessa. Epävarma tilanne on kuitenkin varmasti osaltaan vaikuttanut myös Herolaan.

– Jokainen varmasti ymmärtää minkälaisen stressin ja lisäkuorman tällainen urheilijalla tuo, kun olet epävarmassa tilassa. Ensin pitkä karanteeni, jonka aikana et pysty normaalisti harjoittelemaan ja sitten sinut alistetaan asemaan, jossa jyrkästi sanottuna ihmisoikeudet viedään käytännössä pois. Se ei optimitilanne ole, Kukkonen summaa.

Haasteita on luvassa vielä enemmänkin, sillä tuoreimmat säätiedot eivät lupaa otollisia olosuhteita mäkihyppyharjoitteille.

– Kun katsoo tuota keliennustetta Suomeen, niin on tulossa lämpimät kelit ja Föhntuulet, niin hyppääminen voi olla aika hankalaa. Kun mäkeen ei ole vähään aikaan päästy karanteenin takia, niin on siinä omia haasteita ollut matkalla, Kukkonen paaluttaa.

Keski-Euroopasta Pekingiin

Suomen yhdistetyn maajoukkueen on tarkoitus jäädä leireilemään Keski-Eurooppaan ennen tulevia olympialaisilla. Tällä yritetään minimoida kaikki tartuntariskit, joita matkustaminen saattaisi aiheuttaa.

– Suurin osa urheilijoista jää tänne Keski-Eurooppaan pidemmäksi aikaa. Koemme matkustamisen aika isona riskinä. Joutuu hyvin tarkasti miettimään, miten välttyy tältä virukselta. Tämä on yksi haaste matkassa., Kukkonen kertoo.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Suomen joukkue on suhtautunut eteen tulleisiin haasteisiin kypsästi.