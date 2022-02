Sumuttaako Ristomatti Hakola kaikkia? Iivo Niskanen paljastaa maajoukkuetoverinsa metkut: "Kaikki on mennyt munilleen"

– En osaa sanoa kisakunnosta yhtään mitään. Kilvanhiihdosta on kuukausi aikaa, ja sitten on välissä ollut kaikenmoista. Voi olla ihan mikä sija tahansa, Hakola kommentoi MTV Urheilulle.

– Vuodesta 2015 olen odottanut näitä kisoja. Sitten meni näin perseelleen. On mennyt niin perseelleen, että olen pienistäkin asioista tyytyväinen, kisajännitystä usein poteva Hakola totesi torstaina.

Kun Hakola ei anna minkäänlaisia vihjeitä iskukyvystään, asiasta on kysyttävä maajoukkuetoveri Iivo Niskaselta, jonka pronssimitali oli miesten olympiahiihtojen avausmatkan suomalaiskohokohta , Perttu Hyvärisen upeaa seitsemättä sijaa unohtamatta.

– Se on ollut pari vuotta hänen (Hakolan) tapansa vähätellä ennen kisoja, että kaikki on mennyt munilleen. Eiköhän siellä kolme äijää ole huomenna kymppijoukossa, Niskanen heittää viitaten itseensä, Hyväriseen ja Hakolaan.

Suomen neljäs edustaja on olympiadebyyttinsä viime viikolla tehnyt Remi Lindholm .

Limiittiä vastaan

Hakolan taktiikka perjantain kisaan on yksinkertainen.

– Väliaikalähdön suunnitelma on sellainen, että siinä mennään päivän limiittiä vastaan. Sinä lyöt sen matkavauhdin päälle, minkä pystyt, eikä siinä hirveitä muita suunnitelmia ole.

– Näissä korkeuksissa se limiitti on todella pienestä kiinni, mihin se meno pysähtyy. Merenpinnan tasolla kisan saa takaisin, mutta täällä kisaa ei saa enää takaisin, jos limiitin ylittää.

Hakola ei ole aiemmin kilpaillut olympialatujen (noin 1 700 metriä) korkeudessa. Korkealla, kuten Lenzerheidessa ja Davosissa, menestystä on kuitenkin tullut.

– Merenpinnan tasolla ne olisivat varmasti kivoja kulmia, mutta tässä korkeudessa ne ovat aika haastavia. Omat vahvuuteni ovat tasatyönnössä, niin tuossa on aika vähä sitä.

Olympiakisat ohi perjantaina?

Hakolan perjantainen esitys on hyvin merkityksellinen siinäkin mielessä, että hänelle on ennakoitu isoa roolia olympialaisten miesten viestissä ja pariviestissä.

– Toisaalta tuo 15 kilometriä on hyvin erilainen kisa kuin pariviesti, kun tuo latu on niin hardcore. Mutta kyllä se vähän kertoo, missä kunnossa on.